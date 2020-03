Prospecto Norchad Omier llama la atención del legendario entrenador de NCAA y NBA, Rick Pitino

Las ofertas de becas completas no paran para el prospecto del baloncesto pinolero Norchad Bascom Omier Rojas en Estados Unidos, quien el año pasado firmó con una escuela preparatoria de Miami en la cual estará hasta agosto del presente año para luego ir a la universidad. Norchad sueña con llegar a la NBA.

El chavalo, de 18 años de edad y originario de Bluefields , tiene una privilegiada estatura de 1.98 metros, además una resistencia natural, combinado con sus rebotes defensivos y ofensivos, así como potencia en el salto y dominio de balón.

El fin de semana, el caribeño volvió a tener ofertas de universidades estadounidenses, esta vez de Arkansas State e Iona, este último la más impactante porque ahí se encuentra el legendario entrenador de NCAA y NBA, Rick Pitino.

“Lo que yo busco en una universidad es un ambiente confortable, que haya apoyo y mentalidad de superación y además que me empuje hasta donde yo quiero llegar”, explicó Norchad desde Miami.

El pinolero, quien desde agosto del año pasado inició sus estudios de preparatoria, finalizó la liga de preparatoria con Miami con 41 victorias y cinco derrotas con un promedio de 26.7 puntos por juego y 20.3 rebotes por juego.

“He mejorado mucho en mi tiro de media distancia, pero en el de tres puntos debo mejorar, debo volverme un jugador que tire desde todas partes”, confesó Norchad.

En cuarentena

Por ahora, la “Máquina”, a como le llama su preparatoria a Norchad, descansa junto al resto de sus compañeros, como medida de protección ante la pandemia del coronavirus.

“Aquí todo esta parado. No hay gimnasio, ni escuela ni entrenamientos hasta nuevo aviso”, agregó Norchad.

Hace unas semanas, Norchad se reunió con sus padres, lo cual lo tiene feliz.

“Tenía ocho meses de no ver a mis padres, me hacían mucha falta, con ellos platico casi a diario por teléfono, pero no es lo mismo. Ellos vinieron para visitar las universidades conmigo, pero debido al coronavirus no se pude hasta nuevo aviso. Fui a traer a mis padres al aeropuerto y en cuanto mis padres me vieron corrieron a abrazarme, estoy feliz”, finalizó el joven.

Gestionan papeles

“Estamos ya en el proceso de enviar todas su documentación a la Organización de la NCAA. Yo voy a Bluefields el jueves a realizar los trámites desde el colegio de Norchad. Tenemos que tener notas de los últimos años de su colegio y enviarlos del colegio directo al despacho de la NCAA antes del primero de abril”, explicó Wesley Savery, miembro del Salón de la Fama del Deporte Nicaragüense.

