Poca gente en calles y centros de compras de Managua por amenaza de coronavirus

El aspecto de Managua ahora es desolador. Como si estuviera en día feriado o paro nacional: con decenas de negocios cerrados, los que están abiertos con reducidos clientes y poca circulación vehicular incluso en sus horas pico. Pero todo corresponde a la medida preventiva que ha adoptado la población de no salir de casa por el nuevo coronavirus (Covid-19).

En los últimos dos días LA PRENSA ha realizado recorridos por toda la ciudad y ha notado que sitios de notable concurrencia por su actividad comercial, lucen vacíos y que una parte considerable de la población se moviliza con tapabocas y distante del resto de personas, para evitar un posible contagio.

Uno de los sectores que refleja el confinamiento de la ciudadanía, recomendado por especialistas como medida de prevención, es el sector transporte interurbano e intermunicipal y sitios como los centros comerciales.

Desde que se confirmó el primer caso en el país, el pasado miércoles 18 de marzo, los transportistas que salen del mercado Israel Lewites aseguran que bajó la demanda de pasajeros y que el viernes pasado y este lunes -que tradicionalmente son los mejores días de la semana- las unidades viajaron con pocos pasajeros. “Está palmado, la gente no quiere usar bus”, explica un conductor que viaja hacia la comarca Nejapa.

La resistencia de tomar bus se da pese a que en esta terminal se implementa la desinfección de las unidades. Cada vez que termina el recorrido es rociado todo el interior con tricloro, al igual que la terminal Rigoberto Cabezas, ubicada en el mercado Mayoreo.

En la terminal de la Universidad Centroamericana (UCA), Juan José Castillo, conductor del corredor Managua-Diriamba, reconoce que andar en la calle lo expone a él y el cobrador, pero que «si no trabajamos no comemos» y esa es una razón porque la actividad comercial no se detiene en el mercado Oriental.

Ambiente en supermercados y centros comerciales

Este medio de comunicación también visitó varios supermercados y notó que los estantes están abastecidos de productos y que la cantidad de clientes era moderada. Esto es contrario al día siguiente de confirmarse el primer caso de Covid-19 en Nicaragua, al haber un desborde de compradores.

Asimismo, los principales centros comerciales estuvieron vacíos de visitantes este domingo y lunes y varios negocios no abrieron. Las zonas de comidas y estacionamientos permanecieron con pocas personas y fue notoria la limpieza constante y la desinfección a toda persona que ingresaba al área de alimentos.