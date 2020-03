Hijos de Daniel Ortega y medios oficialistas en campaña de desinformación y odio contra Coalición Nacional por su liderazgo ante crisis por Covid-19

A los hijos del dictador Daniel Ortega, los periodistas de los medios de la propaganda del régimen, empresarios orteguistas y los simpatizantes de la dictadura, les molesta el hecho que la mayoría de la población de Nicaragua reaccionó positivamente adoptando a las medidas de prevención contra el contagio del nuevo coronavirus (Covid-19) promovidas por las organizaciones de la Coalición Nacional, por lo que emprendieron una campaña de desinformación en contra de los opositores, acusándoles de pretender sacar provecho político de la situación.

Los ataques a través de las redes sociales de los simpatizantes, funcionarios y familiares del dictador Ortega son de insultos, descalificativos contra los dirigentes opositores, llegando incluso a mentir sobre los efectos de la enfermedad, a la que comparan con un catarro común o que a los jóvenes y los niños no son grupos de alto riesgo de contraer el virus. Esos mensajes del régimen son contrarias a las recomendaciones mismas de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Max Jeréz y Eliseo Núñez, de la Coalición Nacional, identifican cierto celo político entre los dirigentes y partidarios del régimen, porque los opositores reaccionaron rápidamente con una intensa campaña en todas las plataformas digitales y medios de comunicación enfocada en la prevención del coronavirus, contrario a la tardía reacción de las autoridades, que más bien promueven concentración de personas al estar más preocupados en que no haya una paralización de la economía.

«Creen que es algo ideológico», dije Jérez, de la Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN), al reprochar que los funcionarios del régimen centralicen recursos y personal en ataques políticos.

«Para ellos no tomar medidas para prevenir el Covid-19 es hacerle caso al gobierno, apoyarlo», refirió el dirigente estudiantil quien en cada publicación que hace en sus redes sociales, sobretodo en Twitter, es insultado por simpatizantes orteguistas. Aunque son un mayor número de reacciones positivas de usuarios a los mensajes de cuidado que hace Jerez.

Los ataques políticos contra la campaña de concientización de la oposición para prevenir el contagio del coronavirus llegó hasta los centros de Salud, donde en algunos de Managua, se han colocado carteles donde desinforman a la población diciéndoles que los mensajes de autocuidado y de exigir acciones más contundentes al régimen es parte del «espectáculo mediático» del «golpismo».

Vulgaridad y desinformación

Juan Carlos Ortega Murillo, hijo de la pareja presidencial, y su esposa Xiomara Blandino son muy activos en señalar a los miembros de la Coalición Nacional, como el universitario Lesther Alemán, de difundir noticias falsas sobre la pandemia a pesar de que son los medios oficialistas y los funcionarios son los que censuran el acceso a información de la situación en Nicaragua. Según el Ministerio de Salud (Minsa) solo hay dos personas positivas con coronavirus y una sospechosa.

«El virus más peligroso es la mentira (tu mentira) que se esparce por el mundo, al servicio de mezquinos intereses», reaccionó Juan Carlos Ortega Murillo a una publicación del universitario Lesther Alemán en Twitter donde compartió el llamado de la Alianza Cívica en que la dictadura cierre las fronteras, oriente el aislamiento social, la cuarentena a personas expuestas al contagio conforme el protocolo de la OMS.

El Virus más peligroso es la Mentira (tu Mentira) que se esparce por el Mundo, al servicio de mezquinos intereses. — Juan Carlos Ortega M (@JC_OrtMu) March 19, 2020

Blandino, esposa de Juan Carlos Ortega, es más agresiva contra Alemán. Un ejemplo es con la publicación que hizo el dirigente universitario el pasado 18 de marzo cuando el Minsa confirmó el primer caso positivo de coronavirus en Nicaragua, que es una persona que viajó a Panamá e ingresó al país a través del Aeropuerto Internacional de Managua.

Alemán dijo que era necesario «contactar a quienes venían en ese avión» con dicho paciente positivo de Covid-19, así como «al oficial de Migración que le atendió», como identificar si este abordó un taxi al salir del Aeropuerto. Añadió que era requerido que el personal médico buscara «al cadete, su familia» y demás personas que estuvieron expuestas.

«Que se jacte de la estabilidad del paciente no es suficiente. Es poco útil que lo oficialice, si continúa en cuarentena de información», criticó el opositor ante la censura del régimen sobre la situación epidemiológica. Una critica que molestó a Blandino, nuera de los dictadores, ya que le respondió con una vulgaridad al universitario Alemán, quien le cuestionó si el virus Covid-19 se curaba con «el poder del amor», en alusión a los mensajes de la vicepresidenta designada Murillo.

Les va a dar diarrea cerebral con tanta cosa. 😓 — Xiomara Blandino (@XBlandino) March 19, 2020

Jerez, de la AUN, organización parte de la Alianza Cívica, señaló como un error que los familiares y funcionarios del régimen «prefieran atacar a quienes toman medidas y las promueven» para disminuir el contagio del coronavirus.

«Enfrentamos una pandemia en tiempos de dictadura totalitaria y para ellos tener control de la información, censura y manipulación de los casos es fundamental. Es más importante para ellos su discurso político que la realidad», señaló el dirigente estudiantil.

Atacan liderazgo del presidente de El Salvador

Ante la falta de transparencia por parte del Ortega y Murillo ante la pandemia, los nicaragüenses en las redes sociales destacan el liderazgo del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien antes de confirmar casos del Covid-19 en ese país declaró la emergencia cerrando las fronteras, orientó la cuarentena nacional y, ya con tres casos confirmados, adoptó medidas económicas como la suspensión de los pagos de los servicios básicos, los créditos y ayudas a los empresarios.

Los orteguistas han reaccionado molestos hacia el liderazgo de Bukele quien, el fin de semana, advirtió que las medidas pasivas de Ortega y de Manuel López Obrador, presidente de México, serían responsables de una «crisis sanitaria apocalíptica» en sus países y por tanto de mayor propagación de la pandemia en Centroamérica.

Leonardo Torres, presidente del Consejo nicaragüense de pequeña y mediana empresa (Conimipyme), y quien es aliado del régimen, es uno de los molestos de que los nicaragüenses aprecien el actuar de Bukele y rechacen a Ortega.

«Nayib Armando, no sé qué te pasa, vos sos presidente de El Salvador, no de Nicaragua, enfócate en tu país no en el mío. Como empresario nicaragüense te solicito hacer lo tuyo, o como decimos aquí, zapatero a tu zapato. Nosotros no opinamos del tuyo. Respeto amigo», le declaró Torres en Twitter a Bukele.

Nayib Armando, no sé qué te pasa, vos sos Presidente de El Salvador, NO de Nicaragua, enfócate en tu país No en el mío.

Como Empresario Nicaraguense te solicito hacer lo tuyo, o como decimos aquí, Zapatero a tu Zapato. Nosotros no opinamos del Tuyo. Respeto amigo. — Leonardo Torres (@Leo_TorresC) March 23, 2020

Otro quien estuvo incómodo fue Roberto Zúñiga, miembro de la propaganda de la dictadura y director de prensa del oficialista Canal 13, medio propiedad de la familia Ortega y Murillo, con el llamado que hizo el presidente de El Salvador los ciudadanos de Nicaragua y México a adoptar las medidas recomendadas por la OMS, como quedarse en la casa, ante la inacción de sus gobernantes.

Zúñiga en las redes le exigió a Bukele respetar a Ortega y López Obrador.

«Jamás he escuchado ni leído algo del presidente de Nicaragua o de México decir algo de El Salvador, aunque estén acuerdo o en desacuerdo con SUS decisiones, eso se llama respeto a la independencia y soberanía de un nación hermana. No asuma un derecho que no tiene», fue el reclamó Zúñiga vía Twitter al mandatario Bukele.

Evidencia ineptitud de Ortega

Las turbas orteguistas en las redes sociales han intensificado los ataques igualmente contra Bukele y la oposición agrupada en la Coalición Nacional, lo que para el político Eliseo Núñez es una reacción desesperada por elevar el perfil del dictador Ortega.

«Prefieren jugar a mantener la economía andando sabiendo que esto tendrá consecuencias en la salud de la gente porque prefieren un desastre sanitario a perder, el supuesto impulso, que estaba teniendo la economía con la esperanza de salir de la crisis», dijo Núñez, miembro del Frente Amplio por la Democracia (FAD).

Que los medios oficialistas, empresarios y simpatizantes orteguistas busquen desprestigiar las acciones sanitarias y económicas adoptadas por el presidente El Salvador, responde, según Núñez, a que «Bukele representa todo el éxito que Ortega no tiene», ya que la inacción ante la epidemia en Nicaragua desnudó la «ineptitud» del orteguismo.