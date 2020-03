La bestial violencia que sufrió Josie Harris a manos de su exesposo Floyd Mayweather

“Mis ojos se abrieron al sonido de mis propios gritos. El dolor me atravesó el cráneo cuando levanté la vista y vi a Floyd. Él sostenía la parte de atrás de mi cabello, parándose sobre mí con una mano, golpeando la parte de atrás de mi cabeza con la otra, arrastrándome fuera del sofá y tirando de mí por toda la habitación”, es parte del cruel relato que dejó escrito Josie Harris (q.e.p.d.) el cual vivió a manos de su exposo, el boxeador estadounidense Floyd Mayweather y que publicó el diario inglés The Sun, y que a su vez recogió el sitio Infobae.com.

De acuerdo al sitio, The Sun tuvo acceso a un libro que Harris estaba escribiendo antes de morir a inicios del presente mes. En dicho libro, Harris relata la violencia que vivió mientras estuvo casada con el llamado «Money», entre 1995 y 2000.

Harris fue encontrada sin signos vitales en su casa ubicada en el barrio Valencia, California, Estados Unidos. La mujer de 40 años estaba dentro de su vehículo muerta. Las investigaciones aún continúan.

Le puede interesar: Posponen los Juegos Olímpicos de Tokio hasta 2021 por Covid-19

“Los muebles en la sala de estar cayeron después de lanzarme como una muñeca de trapo. Floyd, escucha a tus hijos. Estás haciendo esto frente a tus hijos. Me estremecí ante el dolor agonizante que sentía en mi cabeza y grité nuevamente hasta que me dejó ir. Antes de que pudiera decir algo, Floyd volvió a apretarme el cabello y me golpeó la nuca. Estaba decidido a darme una lección. Podía verlo en sus ojos. Cuando me senté, me agarró del brazo y me lo retorció a la espalda. Abrí los ojos cuando él agarró mi cabello nuevamente. Sentí que me estaba sacando el cuero cabelludo del cráneo. Me puse ambas manos en el pelo, tratando de aliviar el dolor», se lee en más de los escritos de Harris.

Leer además: Abran paso. La juventud se está imponiendo en el Campeonato Nacional de Beisbol

Tras la muerte de Harris, Floy inundó sus cuenta de Twitter de recuerdos cariñosos ante el fallecimiento de la madre de tres de sus hijos: Koraun, Jirah y Zion.

«El fragmento que publica el periódico británico corresponde a un episodio de 2010 el cual se habría desatado porque el boxeador sospechaba que Harris estaba con otro hombre: Floyd terminó en la cárcel tras ser encontrado culpable de violencia doméstica», señala Infobae.

Ante los señalamientos de Harris, Floyd la acusó de estar bajo los efectos de droga. Los hechos de violencia se volvieron a repetir, a tal punto que una vez uno de los hijos tuvo que pedir ayuda.

Leer también: Albert Williams hizo un aterrizaje silencioso en Grandes Ligas hace 40 años

Los escritos antes señalados por Harris, fueron proporcionados por una amiga a The Sun.