FIFA y OMS presentan campaña contra el coronavirus

Los cinco goles de la OMS y FIFA para derrotar al coronavirus son: Manos, codos, cara, distancia y sensaciones. Son además los principales cuidados que invitan a mantener los portavoces principales del video que ha publicado ayer FIFA junto a la Organización Mundial de la Salud, en su nueva campaña: Transmite el mensaje y elimina el coronavirus. “Desde el principio FIFA ha estado activamente involucrada en la comunicación de este mensaje contra la pandemia, a través de campañas o de financiación” afirmó el director general de la OMS TedrosAdhanom, en el lanzamiento virtual de la campaña en la sede de la OMS en Ginebra, Suiza.

Desde Lionel Messi, último ganador del premio TheBest entregado por FIFA, hasta Cari Lloyd, bicampeona del mundo con la selección femenina de Estados Unidos, junto a veteranos como Eto’o y Lineker. Grandes figuras del balompié que se han unido en el video para explicar al mundo desde sus voces las medidas de prevención que la OMS ha tratado de transmitir las últimas semanas.

