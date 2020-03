Así vive el gigante pinolero Barthel López en El Salvador ante la pandemia del coronavirus

El 11 de marzo del presente año, el gigante del baloncesto pinolero Barthel López saltó a la cancha con todo el entusiasmo con el inicio del Torneo de Apertura 2020 de la Liga Mayor de Baloncesto de El Salvador (LMB) con el equipo Isidro Metapán Basquetbol Club sin imaginar que después tendría que congelar esa emoción debido a la pandemia del coronavirus.

“Extraño estar en las canchas. Por el momento toca nada más hacer ejercicios, ver televisión, ver los juegos míos de años anteriores, volver a revivir momentos y jugadas y además ver errores y en qué se puede mejorar”, explicó Barthel desde El Salvador.

Al igual que en el resto del mundo, el presidente Nayib Bukele, de El Salvador ha tomado medidas con el fin de proteger a toda la población.

“Otros lo toman para pasar con sus familias, otros para descansar, pero a todos hace falta estar en la cancha”, agregó el originario de Bluefields.

El pinolero, de 2.13 metros de estatura, no sabe hasta cuándo se volverá a reanudar la liga salvadoreña.

“En este caso uno tiene que ser más profesional y no descuidarte, no se sabe aún cuando se va a reanudar la liga, no tenemos idea si seguirá o no. En cuanto al salario eso esta en pausa, solo tenemos el dinero de los alimentos. Por el momento solo hacer ejercicio en casa toca. Estamos en el casa Club del equipo, estoy con otros dos compañeros de equipo y siguiendo las recomendaciones debido a la pandemia mundial.”, agregó Barthel.

Un momento difícil

Actualmente, López es el único atleta de baloncesto que juega a nivel internacional, por lo que su salario depende de su actividad.

“Bueno, en cuanto a lo económico afecta a todo mundo, los equipos tratan de apoyar siempre a los extranjeros, ya que pasar esto fuera de tu país no es algo fácil”, contó el deportista.

Barthel retornó a El Salvador luego de quedar a la orilla de la etapa semifinal con Real Estelí en la Basketball Champions League Américas (BCL) a inicios del presente año, que se disputó en varias sedes, incluyendo Managua.

Para entonces, Barthel se fue con una maleta cargada de sueños, que aún trata de sostener.

“Mis planes este año era jugar en la liga en El Salvador y luego jugar en Nicaragua”, explica López.

Si hay algo que tranquiliza a Barthel es saber que también su familia se encuentra bien de salud.

“Todos ellos están bien gracias a Dios, he hablado con ellos, siempre estamos en comunicación y están bien”, aclaró el caribeño.

Seis temporadas

Con la actual, para Barthel será la sexta temporada con Metapán con los cuales todavía no ha podido conquistar la corona.

En el primer juego de la temporada, Bartel fue el segundo mejor anotador del equipo con sus 16 puntos en los 37.44 minutos de juego. El local José Colorado anotó 23 puntos.

Bartel además propinó seis de los ocho tapones que concretó el conjunto en el duelo celebrado en casa, en el Polideportivo Abel Mazariego, de Metapán.

En dicho duelo, Alejandro Álvarez, de Cuba, y Cristian Arboleda, de Colombia, propinaron los otros dos tapones. El pinolero también contabilizó par de asistencias en la victoria de Brujos sobre Metapán de 78-72.

Pero Barthel ha dejado claro su calidad en Costa Rica y Panamá con los cuales si se ha coronado, en este caso con Ferretería Brenes y Correcaminos de Colón, respectivamente.

Previo a sus servicios en Centroamérica, Barthel jugó en España, específicamente con el equipo Quintanar de la Liga EBA.