Luis Sequeira es la nueva figura del beisbol en Boaco y sueña con jugar en la Selección

Un nutrido grupo de jóvenes patrulleros vienen pujando fuerte en nuestro beisbol. Norlando Valle, Javier Robles y Enmanuel Meza tomaron la delantera, pero Sandy Bermúdez, Luis Montealto, William Rayo y Omar Mendoza han crecido bastante, mientras que Danny Calderón y Luis Sequeira no se quedan atrás.

Sequeira es quizá el menos reconocido del grupo, pero está haciendo números tan buenos que se está robando la atención, con .380 de promedio, seis jonrones y 21 carreras impulsadas, como tercer bate y jardinero central de los Productores de Boaco.

Originario de Camoapa y con 24 años de edad, Sequeira está alcanzando el mejor momento de su carrera. A pesar de su juventud, está en su novena temporada en los Pomares. Debutó en 2012, con tan solo 16 años de edad.

“Gracias a Dios este año me preparé más. Con mis números que había hecho antes, me dije que tenía para dar más y gracias a Dios me han salido bien las cosas y he mejorado”, opina Sequeira, quien está en el décimo lugar en la lista de los mejores bateadores y además tiene la tercera mejor cifra de jonrones de la liga.

Sequeira tiene una motivación para superarse. “Quiero regresar a la Liga Profesional. Cuando me dieron la oportunidad venía de una lesión en la mano con Boaco y no lucí bien. Ahora lo que tengo que hacer es trabajar más fuerte para volver a la Profesional, que es donde quiero estar, y por supuesto aspiro llegar a la Selección Nacional, que siempre ha sido mi sueño”, afirma el camoapeño.

Si de números se trata, Sequeira está haciendo todo bien para cumplir sus metas. En Boaco forma una tremenda dupleta de bateadores con Jonathan Loáisiga. La tanda central de este equipo es de cuidado porque además tiene a Harvin Oporta y Mario Vargas, otros jóvenes que han madurado.

Historial

“Comencé en las ligas escolares. Desde niño jugué en equipos que armaba mi papá, así que me he mantenido jugando beisbol desde niño y esto me ha ayudado mucho. Yo soy de una comarca y una vez llegamos a jugar a Boaco, entonces ahí me vio Ramón Solano y me llevó a la Selección Juvenil AAA de Boaco para jugar en un Campeonato Nacional en Managua y desde ahí me fueron tomando en cuenta para el equipo grande”, cuenta Sequeira su historia para pelotero.

Sequeira debutó en 2012 con Boaco, y con 16 años de edad bateó para .223 en 50 juegos. Fue hasta en su cuarta temporada que tuvo promedio encima de .300, con .301 en 66 partidos en 2015 y desde entonces ha mantenido un alto rendimiento, que lo está llevando a ser considerado parte de una nueva camada de jardineros de mucho nivel.

“La competencia me está exigiendo a ser mejor y me está obligando a esforzarme más”, dice con determinación Sequeira, quien además tiene claro que aspectos del juego debe seguir puliendo. “Debo mejorar más mi defensa y ponerme más en forma. Siento que aún no estoy al cien. Como bateador hago buenos contactos, pero siento que puedo hacerlo mejor”, se autovalora.

Sequeira a apostado al beisbol como plan de vida y por eso está empeñado en sobresalir. “Últimamente me he encado más en jugar beisbol y paso la mayor parte del tiempo en esto. Mi siendo es seguir mejorando y lograr muchas cosas”.