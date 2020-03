La crítica de Thalía al presidente de México por invitar a todos a no dejar de salir de sus casas

La cantante mexicana Thalía, quien radica en Nueva York, arremetió contra la forma de pensar y actuar del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien restó importancia al tema del coronavirus en su país invitando a todos a no dejar de salir de su casa.

En un video que AMLO propone a la sociedad mexicana que salta de sus hogares de casa, debido a que la situación del Covid-19 en México aun no es grave.

“No dejen de salir. Todavía estamos en la primera fase. Yo les voy a decir cuándo no salgan. Sigan llevando a la familia a comer, a los restaurantes, a las fondas, porque eso es fortalecer la economía familiar, la economía popular… No hacemos nada bueno si nos paralizamos sin ton ni son, de manera exagerada”, dijo el presidente mexicano durante su visita a un restaurante en el estado de Oaxaca.

Lea también: Artistas, misses, presentadores y otras personalidades nicaragüenses contra el Covid-19

Ante esas declaraciones, la también actriz, dijo: «¿Por qué no debemos salir?, porque no sabemos si estamos infectados o no, por lo tanto, podemos seguir propagando el virus sin ni siquiera saberlo, recuerden, puede tomar hasta 14 días para desarrollar síntomas, pero también hay personas que están infectadas y no van a desarrollar síntomas visibles; entonces se pone en peligro a las personas con un sistema inmunológico comprometido, a los ancianitos, a las personas embarazadas, a los bebitos prematuros, a todos en general».

«No puede ser que luego de escuchar y reescuchar las instrucciones de los expertos, ver todo el efecto dominó que está pasando en el planeta, todavía hay personas que no lo entienden y no lo toman en serio», finalizó la protagonista de «María la del barrio», aclarando que «siempre me he mantenido al margen de la política, pero esto rebasa el sentido común en estos momentos tan cruciales para mi amado país».

Puede interesarle: Muere David Cruz, el primer gran amor de Jennifer López

Otro artista que mostró su sentir en las redes fue René Pérez, conocido como Residente. «Amigos de México, les hablo como le hablo a mis hermanos. No tienen que salir de sus casas para fortalecer la economía, solo manténganse saludables sin salir. La vida vale más que cualquier pinche economía», tuiteó.

Amigos de México, les hablo como le hablo a mis hermanos. No tienen que salir de sus casas para fortalecer la economía, solo manténganse saludables sin salir. La vida vale más que cualquier pinche economía ❤️ — Residente (@Residente) March 24, 2020

AMLO también ha ignorado las recomendaciones de evitar contactos físicos con besos y abrazos, ya que en un evento en el que participó recientemente abrazó a sus seguidores e incluso a algunos niños.

Lea además: La cantante Rihanna dona cinco millones de dólares para luchar contra el coronavirus

Hasta ahora en México ya son 367 casos confirmados de coronavirus, así como 826 casos sospechosos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) declara que el país ha entrado en la fase 2 de la pandemia del coronavirus.