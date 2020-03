Miami entra en confinamiento obligatorio para contener la pandemia del Covid-19

La ciudad de Miami, en el estado de Florida, Estados Unidos, ordenó el confinamiento a sus ciudadanos como medida extrema para contener la epidemia del nuevo coronavirus Covid-19.

El alcalde de Miami, Francis Suarez, indicó en el comunicado esta noche, que con esta medida se busca que la gente «reciba el mensaje de permanecer en sus casas y, si están aquí de vacaciones, de que se vayan a sus casas».

El confinamiento de los ciudadanos entra en vigencia a partir de las cero horas del miércoles 25 de marzo y hasta nuevo aviso, prohíbe todo tipo de viajes en vehículos públicos y privados que no sean esenciales.

«A partir de hoy, todos los viajes no esenciales dentro de la ciudad tendrán prohibido luchar contra la propagación de Covid-19. Cuanto antes actuemos, antes podremos volver a la normalidad», afirmó Suárez desde su propio confinamiento debido a que dio positivo al virus hace dos semanas.

Miami es una de las ciudades de Estado Unidos donde residen 470 mil personas, siendo una de las zonas de inmigrantes latinoamericanos, incluida la comunidad de nicaragüenses.

Aunque hay ciertas excepciones en la orden ejecutiva, que ha sido firmda por el administrador muncipal de la Ciudad de Miami, Artur Noriega V, informó El Nuevo Herald en su sitio web.

