Comiderías, autolavados, tiendas para reparar celulares y otros negocios informales que existen en la ciudad de Managua resienten la cuarentena que miles de familias mantienen como medida de prevención al nuevo coronavirus, llamado Covid-19 y que oficialmente se reportan dos casos en el país.

Propietarios y administradores de estos negocios reconocieron a LA PRENSA que las ventas han tenido una baja sensible, en algunos casos hasta del 40 y 70 por ciento, empujándolos a tomar medidas paliativas como disminuir el horario de atención o rotar el personal.

Héctor Pérez, propietario de una venta de pollo asado en Altamira, explicó que en su caso la disminución de clientes es del 40 por ciento y que empezó el viernes 20 de marzo, es decir dos días después que las autoridades nacionales informaron del primer caso positivo de Covid-19. «Hoy sí (martes) hemos visto que ha impactado más la ausencia de los clientes porque nos damos cuenta que hay empresas que han cerrado», destacó.

Entregas a domicilios salvan

La caída de clientes no es mayor porque en su caso tiene habilitado la entrega de pollo a domicilio, es decir que le solicitan un pollo entero o medio pollo y ellos lo llevan. Si no fuera por esa alternativa, aclaró Pérez, sería estrepitoso el resultado negativo por el nuevo coronavirus.

El primer caso de coronavirus, declarado ahora pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS), se detectó en China a finales de 2019 y en menos de tres meses se ha confirmado en más de 400,000 personas a nivel mundial y más de 17,000 fallecidos.

Por su parte, Róger López, administrador de una comidería en el sector de Linda Vista, reconoció que el negocio no estaba tan bien, en parte por el surgimiento de los pollos asados por todos lados; sin embargo, con la presencia del Covid-19 en el país las ventas cayeron un 60 por ciento y ante esto, decidió laborar medio turno y potenciar la limpieza en todo el local.

«Si fuera por nuestro gusto ya hubiéramos cerrado totalmente pero hay otras condiciones que estamos aprovechando y que todavía se puede manejar. Dependiendo de como se desenvuelva el día de hoy (martes) es posible que los próximos días dejemos de laborar», sostuvo López, quien aclara que pese a la afectación, igual tiene que honrar el pago de impuestos y permisos por el negocio.

Al momento de la visita de este medio de comunicación al negocio de López, las sillas estaban volcadas en las mesas y recién se acababa de desinfectar el piso. El propietario sostenía una reunión con el personal, para hablar sobre la mala situación.

Actividad comercial discreta en Plaza España

Plaza España es una zona altamente comercial y es donde están ubicadas las tiendas para reparar celulares, los estacionamiento siempre permanecen llenos y el movimiento es frenético. Pero lleva días que ha disminuido y esto lo sabe David Hernández, propietario de un local. En su caso, ha bajado un 70 por ciento en clientes.

«Los domingos eran buenos y este que pasó varios ya no abrieron porque no hay clientes. Sábado normalmente son buenos y este que pasó ya no lo fue. La gente no quiere venir y si vienen y ven aglomeración de personas, no se bajan de sus carros», aseguró Hernández.

La evidente afectación a estos negocios no están aislados del resto. En los últimos dos días se han realizado recorridos por centros comerciales, supermercados y otras zonas de alta concentración de personas, y en todas han prevalecidos ambientes desolados.