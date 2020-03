Estudiantes de la FAREM-Carazo aseguran que dejarán de ir a clases, pese a las amenazas que reciben de las autoridades

Estudiantes de la Facultad Regional Multidisciplinaria de Carazo (FAREM-Carazo) hicieron circular un comunicado en el que muestran su inconformidad ante las medidas tomadas por la universidad, en momentos en que el coronavirus hace desastres a nivel mundial y en que Nicaragua ya cuenta con casos confirmados de Covid-19.

En el comunicado que los jóvenes hicieron circular a través de las redes sociales dejaron sentada su posición de que no asistirán a clases con la finalidad de salvaguardar sus vidas. Cuatro de estos jóvenes, quienes prefirieron ocultar sus rostros y nombres por su seguridad, revelaron las amenazas que reciben de parte de miembros de UNEN y las autoridades universitarias si dejan las aulas de clases.

“La situación que estamos viviendo alrededor de la UNAN, es que la salubridad y las medidas que se están tomando no son las correctas, por ejemplo el funcionamiento de los baños de los diferentes recintos no es bueno, no hay jabón, no hay agua, las llaves de los baños no sirven; y el mayor enemigo del Covid-19 es el lavado de manos ”, dice uno de los jóvenes mientras sostiene en sus manos un cartel que dice “El Covid no es un juego”.

De acuerdo al universitario el comunicado es una iniciativa que se está tomando, “para unirnos como universidad para solicitar a la universidad que por favor suspenda las clases, ya que para ir a la universidad no vamos caminando, si no que tenemos que utilizar el transporte público y es un gran riesgo para nuestra salud”.

En esta iniciativa participaron estudiantes de las diferentes carreras de FAREM-Carazo. “La UNAN nos ha prometido una serie de medidas, por así decirlo, que ellos aseguran están tomando, incluso la semana pasada nos dijeron que pondrían un cuarto médico, en donde se atenderían algunos casos sospechosos, pero no lo han hecho, los baños están en mal estado, apenas limpian, no están tomando todas las medidas que la OMS recomienda, yo lo que digo es que el semestre de clases se puede recuperar, pero la vida no”, dice otro de los jóvenes que sostiene en sus manos un cartel que dice #Yomequedoencasa.

Este joven dejó de asistir a clases este lunes 23 de marzo. “Yo soy dependiente de mis padres y ellos han optado la sabia decisión de tomar una autocuarentena por tiempo indefinido, ellos ven la realidad del mundo y lo que otros países están viviendo por esta pandemia, todos en mi familia nos unimos por un bien común, en la que no recibimos visitas, ni tampoco podemos hacer visitas, ellos me aprobaron de que no vaya a clases y yo por ir a clases no puedo exponer a mi familia, en mi casa viven personas de la tercera edad”, dice el universitario.

Amenazas por parte de las autoridades

“Varios maestros están a favor de que no continuemos con las clases, pero hay fuerzas mayores en la universidad que exigen que continuemos, por ejemplo hay una orden de que si solo hay un estudiante, a esa única persona le darán clases, nos hay dicho que si no asistimos vamos a perder el semestre, o simplemente expulsión de la carrera”, añade otro de los jóvenes.

Uno de los jóvenes manifestó que los han amenazado por las faltas o ausencias en los salones de clases. “Nos han dicho que las faltas que tengamos en los próximos días tendrán una repercusión muy grave hasta el punto que nos den de baja y aseguran que estamos promoviendo el pánico entre sus estudiantes, esto no es promover el pánico, esto es acatar recomendaciones de las autoridades internacionales de la salud, que saben lo que hacen”.

Otro de los jóvenes contradice lo que miembros de la UNEN aseguran de que las clases se están desarrollando con normalidad. “No es cierto. Cada vez hay menos estudiantes, cada vez llegan menos, a lo máximo 10 personas estarán llegando, hay ciertos profesores que nos demuestran miedo, no hay normalidad, están ahí porque no quieren perder sus trabajos”.

Los estudiantes piden que se suspendan las clases presenciales y “con esto no estamos diciendo que queremos perder el semestre, podemos hacerlo en línea, si la UNAN tiene los equipos porque no intentarlo, por qué no hacer un ensayo”, pide uno de los jóvenes.

El llamado que hacen los jóvenes a las autoridades universitarias es que tomen cabeza y miren con seriedad esta situación, así mismo que miren más allá de toda toda Nicaragua. “Nosotros no estamos en la capacidad de detener esto y si no saben del Covid que por favor se informen, que miren la realidad, a los compañeros de UNEN les digo que vale más su ideología, seguirlas a muerte que su propia vida o las de sus familiares, no vale la pena, hagamos las clases en línea, todos queremos ser profesionales”, señala otro de los estudiantes.

“A los de UNEN, por favor dejen de llamarse nuestros representantes, estamos conscientes de que la mayoría de los estudiantes ya no los ven como sus representantes, desde una fecha específica, si quieren informarse mejor desde el 18 de abril del 2018 ustedes no nos representan, ustedes no están tomando en cuenta las opiniones de los estudiantes, lo están haciendo por mérito propio, han pedido la fidelidad, busquen como recuperarla haciendo las acciones correctas, tomando las mejores decisiones, no por el bien de ustedes, sino por el bien de todos los estudiantes”, finalizan otros de los jóvenes.