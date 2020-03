Instagram live entre «Residente» y Nayib Bukele: «EE.UU. hace muy poco frente al Covid-19»

El rapero René Pérez, conocido como Residente y Nayib Bukele, presidente de El Salvador, realizaron este martes por la noche una transmisión en vivo a través de Instagram, donde hablaron sobre las acciones que se deben tomar para frenar la pandemia del coronavirus.

El en vivo duro una hora y 25 minutos y al ser entrevistado por Residente, Bukele consideró que el presidente Donald Trump ha hecho muy poco frente al Covid-19, y según estima más de 20 millones de personas se van a contagiar en los Estados Unidos en los próximos días, ya que cada día se duplica el número de infectados.

«Estados Unidos en 9 días va a ser el epicentro mundial, no solo porque va a ser donde más crece, sino porque va a ser el país con más casos del mundo y eso nadie lo puede detener», afirmó Bukele ante más de 160 mil usuarios en la red social. Agregó que los presidentes de México, Manuel López Obrador (AMLO), y de Brasil, Jair Bolsonaro, son otros que no entienden lo que está pasando.

Lea también: La crítica de Thalía al presidente de México por invitar a todos a no dejar de salir de sus casas

La trasmisión fue una dinámica de preguntas y respuestas que comenzó el rapero con el mandatario de El Salvador, entre ellas todas las medias que ha tomado en su país, a lo que Bukele respondió a René, que todo es para lograr que más gente se quede en casa y disminuyan los infectados.

El presidente salvadoreño ordenó hace unos días una cuarentena de 30 días en todo El Salvador, en ese punto ambos están de acuerdo de que quedarse en casa desespera, pero hay que hacerlo por la salud de toda la familia.

Bukele expresó que si no se toman medidas drásticas el caos se apoderará de Latinoamérica. “Usted no va a poder comprar una cama de hospital ni con 100 millones de dólares. ¿Por qué no hacemos algo ahorita? Podemos mantener a la gente en su casa, podemos hacer campañas de concientización, preparar los hospitales, llevar medicamentos ahora que el dinero tiene valor. Pero cuando ya no haya camas ni ventiladores mecánicos que no podrás comprar ni con todo el dinero del mundo simplemente porque se acabaron querrás despertar de esa pesadilla”, advirtió.

Durante la conversación Bukele aprovechó para decirle a Residente que su canción biográfica “René” es “muy bonita” y aplaudió al rapero, quien lo complació cantando un poco del tema.

Puede interesarle: Coronavirus: el príncipe Carlos de Inglaterra da positivo por covid-19

Algo que llamó mucho la atención durante la trasmisión fue que Bad Bunny, comentó el en vivo: «René, preguntale lo que te dije. Es muy importante», escribió el interprete de Callaíta. Por ahora no se sabe si René Pérez atendió a su petición, ni cuál será la pregunta que Bad Bunny quiso hacer al presidente salvadoreño.

El Salvador actualmente registra cinco casos positivos de Covid-19 y ningún fallecido, mientras que se encuentran en estado de excepción y cuarentena domiciliar obligatoria.