«No perdamos la fe». El mensaje de Dayanara Torres al dar negativo a sus exámenes de cáncer

El 5 de febrero de 2019, Dayanara Torres reveló que fue diagnosticada con cáncer de piel, melanoma, un año después Miss Universo 1993, compartió con sus seguidores en las redes sociales que había finalizado su tratamiento y que solo tenía que esperar que los resultados de sus exámenes dieran negativo. Y así fue.

Este martes anunció en u cuenta de Instagram que todas las pruebas que se le realizaron salieron negativas a la enfermedad.

“En esto momentos tan difíciles que estamos viviendo quería dejarles saber una buena noticia… Mis exámenes salieron negativos’, reveló con una gran sonrisa.

Detalló que tendrá que repetir estos exámenes junto con radiación cada tres meses por los próximos dos años. «Estoy feliz, me siento bendecida, me siento agradecida por todos ustedes, por sus oraciones, porque nunca me soltaron, por hacerme parte de sus familias, de sus rezos día a día, sus mensajes hermosos que me lavantaban el ánimo”, agrega.

El el video finaliza diciendo que, «Sepan que las oraciones llegan… Es importante seguir rezando. No perdamos la fe, sigamos adelante y vamos a salir de todo esto. Nuevamente se los agradezco, les agradezco tenerme en sus oraciones”.

Esta enfermedad hizo a Dayanara Torres una mujer más fuerte, pues también superó que su pareja, el copresidente de Marvel Studios y productor, Louis D’ Esposito, la abandonara al saber que tenía cáncer. Asimismo, le sirvió para ser una portavoz sobre esta enfermedad. En mayo, que es el mes de concientización sobre el el melanoma.