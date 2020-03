Embajada China llama ignorante a Carmen Salinas por decir que el Covid-19 es «un castigo a los chinitos por comerse a los perros»

La actriz Carmen Salinas está en el centro de una polémica, esta vez por afirmar que el Covid-19 es un castigo a los «chinitos» por comerse a los perros. Su comentario ha desatado una polémica en todo México y hasta en la sede de la Embajada de China en ese país, quienes le están exigiendo una disculpa pública por haber hecho un comentario ofensivo y racista.

«¿Cómo me voy a burlar? Es una enfermedad tan horrible. Eso es lo que les está pasando a los chinitos por andarse comiendo a los perritos y a los gatitos, oye, no juegues. Por eso les dio esa enfermedad. No los castigó Dios nuestro señor, la vida los castigó…», dijo Salinas.

Ante esos comentarios la Embajada de China emitió un comunicado en donde condenaron sus palabras.

«La Embajada de China en México toma nota de la reciente entrevista a la actriz Carmen Salinas, en la cual calumnió al pueblo chino diciendo que el coronavirus es un castigo por comer perritos y gatitos en China, incluso utilizó la palabra racista y discriminatoria de ‘chinito'», dice el comunicado.

Agrega que el comentario de la también productora de Aventurera los «estremeció; nos resultó absurdo y ofensivo», por esa razón la condenan y le mandaron el siguiente mensaje.

«No se ha logrado identificar el origen del nuevo coronavirus hasta el momento. El discurso extremo de Sra. Carmen Salinas revela falta de conocimiento básico e ignorancia. El término racista «chinito» que apareció en el siglo 19 fue abandonado por la historia y ha sido mencionado nuevamente en el pleno siglo 21 en el marco de una sociedad abierta, plural y globalizada. Esto es una flagrante provocación al pueblo chino y los chinos residentes en el ultramar y, además refleja una falta de valores hacia la humanidad. Al ser una personalidad pública las palabras infundadas de la Sra. Carmen Salinas confunden al público, difaman a China y laceran la amistad entre los pueblos chino y mexicano. Nos oponemos firmemente a sus comentarios, solicitamos que enmiende su error y ofrezca una disculpa pública».

Después de ellos Salinas comentó un video en su Twitter donde se ve a un hombre cocinando un perro:

Miren esto Dios mío @SebasResendiz @NIETITO @MarianoVelaAcu @VentaneandoUno @maujimenez13 Cómo está este tipo cocinando un perrito!! Que poca perdón ¿a quien le voy a pedir perdón. — Carmen Salinas (@CarmenSalinasLo) March 25, 2020

Las opiniones en este tema están dividas, mientras que unos aseguran que Carmen Salinas es, en efecto, una ignorante que siempre opina sin tener bases; otros simplemente aseguran que la embajada de China ha exagerado las cosas.

Entre los que la apoyan a Salina está Laura Bozzo, quien asegura que lo «más grave es que el gobierno Chino ocultó lo que pasaba y causó esta pandemia, por eso para mí son genocidas»

Embajada de China llama ignorante a Carmen Salinas; exige una disculpa pública MI APOYO TOTAL a ⁦⁦@CarmenSalinasLo⁩ lo más grave es que el gobierno ChinoOCULTÓ lo que pasaba y causó esta pandemia por eso para mí son GENOCIDAS https://t.co/SNRxwbtF2N — Laura Bozzo (@laurabozzo) March 24, 2020

La Embajada China, por su parte, finalizó explicó que el origen del coronavirus es una cuestión científica que requiere una investigación profunda y argumentos científicos. Y aunque el virus apareció primero en la provincia china de Wuhan no significa que su origen sea ese punto.