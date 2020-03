Coronavirus en Italia: Alma Clara Corsini, la anciana de 95 años que superó el covid-19 y se convirtió en el rostro de la esperanza en el país europeo

En las últimas semanas, Italia ha tenido pocos motivos para ser optimista.

Actualmente es el país más afectado por la expansión del coronavirus en Europa y hasta el lunes 23 de marzo reportaba más de 6.000 muertes, el mayor número en el mundo.

Pero un halo de esperanza ha conseguido romper el pesimismo.

Se trata del caso de Alma Clara Corsini, una anciana de 95 años que superó la enfermedad tras haber ingresado con síntomas el pasado 5 de marzo en un hospital en la provincia de Módena, al norte de Italia.

Según reportó el periódico local La Gazzetta di Modena, el estado de salud de Corsini ahora es tan bueno que fue dada de alta y ya se encuentra de vuelta en su residencia de ancianos en el municipio de Fanano, en la provincia de Módena.

“Sí, me encuentro bien. Son buena gente que me trataron bien y ya me mandan a casa”, declaró Corsini a La Gazzetta di Modena en referencia a los cuidados que recibió en el hospital.

El mismo periódico señaló cómo los especialistas destacaron que la recuperación de Corsini se produjo sin la “terapia antiviral” que se administra a los pacientes para ayudarles a combatir la infección.

La imagen de la anciana junto al equipo médico que le trató se convirtió en un aliento para todo el país y se popularizó en las redes sociales.

Región afectada

La provincia de Módena se encuentra en la región de Emilia Romagna, la segunda más afectada por la expansión del coronavirus tras Lombardía.

Emilia Romagna, según los datos diarios ofrecidos por las autoridades italianas el lunes 23 de marzo, registra más de 8.500 casos y casi 900 fallecidos.

El mayor número de muertes se produce en personas mayores de 70 años.

Italia, con más de 6.000 fallecidos, superó la semana pasada a China (más de 3.200) como el país con mayor número de muertos a nivel mundial.

Sin embargo, las cifras de los últimos dos días muestran una ligera ralentización del crecimiento tanto de infectados como fallecidos.

Estas estadísticas e historias personales como la de Alma Clara Corsini esbozan un panorama algo más alentador para ese país.