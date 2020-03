Ante la falta de información confiable del régimen Ortega Murillo sobre la situación del nuevo coronavirus (Covid-19) en el país, la población teme que las autoridades del Ministerio de Salud (Minsa) manejen casos de coronavirus como neumonía para aparentar la «normalidad» que declara el régimen.

Según los boletines epidemiológico del Minsa, los casos de neumonía van en aumento cada semana, pero la estadística disponible muestra una disminución en comparación al mismo periodo del 2019. El informe epidemiológico número ocho de este año, por ejemplo, que abarca desde inicios del año hasta el 22 de febrero, indica que en el país se registraban 13,324 casos de neumonía; y para el 7 de marzo aumentaron a 17,421. Hasta esa fecha se contabilizaban 53 muertes.

En en ese mismo periodo en 2019 se registraban 68 muertes y 19, 159 casos. Llama la atención de especialistas que el Minsa no ha publicado los boletines de las dos últimas semanas, tiempo que coincide con la confirmación de los primeros dos casos de coronavirus en el país.

«Por la misma falta de información fidedigna, fluida y transparente la gente se confunde mucho, anda en pánico y eso es normal porque (el gobierno) no te mantiene informado y lo mantienen en misterio», expresó el neumólogo Jorge Iván Miranda, de la Asociación Nicaragüense de Neumología.

Nicaragua es una país endémico, por lo que siempre se mantiene la presencia de virus que conlleva a registrar casos de neumonía, resfriados e influenza «y todo eso confunde y entran (la gente) en pánico», refirió Miranda. El especialista aclaró que el monitoreo que realiza la asociación de neumólogos revela que, en efecto, los casos de neumonía disminuyen para la temporada de verano, lo que esperan también ver reflejado en los boletines de las dos ultimas semanas y que el régimen no ha publicado.

Hay pánico

De acuerdo al neumólogo, en la actualidad las personas llegan preocupadas a su consultorio preguntando si los síntomas de gripe que presentan son de coronavirus. Ante esta situación, el especialista consideró que el pánico que hay entre la gente pudiera empeorar una vez que se establezca la temporada de lluvia, cuando los casos de enfermedades respiratorias y neumonía aumentan.

«Los médicos estamos con temor de lo que se puede venir, porque conocemos dónde trabajamos y conocemos el sistema de salud a la perfección, y sabemos que este país no va a aguantar una propagación al 30 por ciento de su población, el sistema de salud no lo soporta y la población tiene que estar prevenida, no en pánico, pero alertada de que se puede venir un problema si no guardan el distanciamientos social», declaró el especialista.

Neumonía y coronavirus

El mapa de salud del Minsa señala que en los últimos tres años, la neumonía es la principal causa de hospitalización en el país, por lo que en momentos en que la población lucha por prevenir el coronavirus, pudiera entrar en confusión.

Sin embargo, el neumólogo apunta que en mayo, cuando se registren las primeras lluvias, todo pudiera cambiar y aumentar los casos de neumonía, de enfermedades respiratorias como de coronavirus. «Puede ser que los casos aumenten de coronavirus y de los otros virus, va a haber un enredo ahí y solo las pruebas lo podrán desenredar», señaló.

«Si analiza cómo se comporta el coronavirus, dónde ha afectado más, es en los países con temperaturas bajas. Aquí va a encontrar condiciones distintas pero eso no lo va a detener, no va ser importante y tenemos que hacer acciones de contención y mitigación que eso no se está haciendo», dijo el especialista.

Miranda insistió en que los nicaragüenses se mantengan informados y practicando las medidas de seguridad contra el coronavirus, y cualquier otra enfermedad viral.