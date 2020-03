Diputado orteguista Wilfredo Navarro llama «loco» y «dictador africano» a Nayib Bukele, por las medidas que ha tomado para enfrentar al Covid-19

El diputado orteguista Wilfredo Navarro se sumó a los ataques de los empresarios orteguistas y periodistas de los medios de la propaganda del régimen en contra el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, de quien dijo parece «dictador africano», para criticar su liderazgo para contener la epidemia del nuevo coronavirus Covid-19 en su país.

«Aquí hay presidentes como el loco Bukele, quien tiene hasta nombre de dictador africano, (por) lo que hizo con El Salvador y vean cómo se ha disparado la incidencia» de casos de coronavirus, dijo Navarro, segundo secretario de la Asamblea Nacional este 25 de marzo.

Bukele reaccionó rápidamente decretando en El Salvador emergencia nacional, lo que implicó el confinamiento social de la población, limitando la salida al exterior solo para compras de víveres o temas urgentes.

Además dispuso un plan urgente de medidas financieras como la suspensión de pagos de los servicios básicos, créditos para que la población y empresas salvadoreñas para ayudarlas a enfrentar la crisis económica provocada por la pandemia. Se entregá un bono de 300 dólares a más de un millón de salvadoreños para que adquieran víveres y productos básicos durante la cuarentena.

El Salvador confirmó nueve personas infectadas por el Covid-19. Bukele ha alertado la actitud del dictador Daniel Ortega y del mexicano, Andrés Manuel López Obrador, por minimizar la pandemia manteniendo abiertas sus fronteras, así como llamar a la gente a seguir asistiendo a actividades de aglomeración contrariando las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Nicaragua también sufre las consecuencias de la crisis económica global, que complica la propia crisis que arrastra por la inestabilidad sociopolítica debido a la represión contra la población desde abril del 2018, cuando iniciaron las protestas sociales en demanda de justicia por los crímenes de la represión, libertad y elecciones libres y transparentes.

La dictadura de Ortega se niega a actuar para contener la pandemia y rechaza medidas económicas de ayuda a la población y a las empresas. El diputado orteguista Navarro reiteró que no decretarán el confinamiento social porque priorizan la actividad productiva.

«El país no se puede detener (…). No podemos ni debemos interrumpir el trabajo que se tiene que hacer en el país. La producción no se puede detener», afirmó Navarro.

El Ministerio de Salud (Minsa) solo confirma dos casos positivos de coronavirus. Habían seis personas sospechosas pero habrían salido negativo a las pruebas, según el Minsa.

«Mucha gente enemiga en Nicaragua quisiera que la pandemia arrasara con Nicaragua, pero es no va a pasar», dijo Navarro usando el discurso de la vicepresidenta designada, Rosario Murillo de que «Dios no permitirá» que el país enfrente un contagio masivo del Covid-19.

La bancada del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) presentó el martes 24 de marzo una plan de medidas financieras y fiscales para ayudar a la población y al sector empresarial a soportar el embate de la crisis, el que contempla, entre otras medidas, destinar el dos por ciento del Presupuesto General de la República al sistema de salud para garantizarle los insumos médicos y hospitalarios para enfrentar un aumento de la epidemia. También una moratoria de pagos de los créditos y servicios básicos por tres meses.

Los diputados orteguistas en la Asamblea Nacional no permitieron que se expusiera la propuesta en el plenario. Será en la reunión de la Junta Directiva mañana jueves 26 de marzo que se decidirá si dan curso al plan del PLC, pero lo que se espera es que la propuesta sea desechada.

Tilda de «payasos» a quienes usan mascarillas

El orteguista Navarro también insultó a sus colegas liberales diciéndole que «son payasadas» que utilicen tapabocas en el plenario de la Asamblea. Este miércoles del PLC solo asistió al plenario el diputado liberal Maximino Rodríguez, quien por segundo día utilizó mascarillas en el hemiciclo.

Navarro dijo que el PLC actuaba «con doble moral» porque «criticaban al Frente por hacer demostraciones públicas» con las marchas de simpatizantes y funcionarios públicos que ordena el régimen en momentos de una alerta sanitaria, pero los liberales siguen haciendo asambleas de primarias, como sucedió el pasado domingo en Masaya, Carazo y el Distrito V de Managua.

Sin embargo, el pasado lunes el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PLC orientó la suspensión de las primarias y se sumó a la modalidad del teletrabajo.

Sobre el hecho que en Legislativo no se adopten las recomendaciones de la OMS como el distanciamiento social para evitar el contagio del coronavirus, Navarro dijo que no era necesario porque la distancia de más de un metro es para cuando se está en lugares abiertos, lo cual es un error ya que las autoridades de salud sugieren que sea en todo espacio de aglomeración de personas, como es el hemiciclo de la Asamblea donde en cada sesión están asistiendo más de setenta diputados.

«Ninguno de los diputados ha presentado ningún síntoma» de coronavirus, afirmó Navarro.

Sobre el caso del legislador de la Alianza por la República (Apre), Byron Jerez -aliado del régimen-, quien el martes pasó estornunando y limpiándose las secreciones con pañuelos desechables en su cubículo, el orteguista Navarro aseguró que solo se trata de un «fuerte resfrío», para el que ya estaba en tratamiento médico.