El nicaragüense que batalla desde hace 13 días contra el Covid-19 en España

Hace cuatro años el escritor y músico camoapeño Edgar Díaz decidió darle un giro a su vida. Las razones económicas, el querer viajar y experimentar nuevos rumbos en la vida lo llevaron hacia España, donde ya tiene cuatro años viviendo. Actualmente reside en Alicante, donde batalla contra el coronavirus.

Díaz cuenta que contrajo el virus hace trece días. Desde entonces su cuenta de Facebook la utiliza para concientizar a sus seguidores a tomar con seriedad esta pandemia que ha cobrado la vida de 21,100 personas en 196 países a nivel mundial. Una pandemia que registra más de medio millón de infectados.

«Yo me acosté tranquilamente como todos los días, sin síntomas, sin nada y al siguiente día amanecí con dolor en el cuerpo y con fiebre, ya al tercer día me dio la tos, una tos seca que es la que te pone «en aguas locas» como decimos y a cada momento esa tos va aumentando, incluso se te secan las vías respiratorias, la garganta y ya en el cuarto día me dio dolor de garganta, supuestamente esta es una infección que da y que el virus tarde entre 5-8 días en la garganta», cuenta.

Por el momento Díaz, quien cumplió 29 años el pasado febrero, asegura que se siente estable, está recuperándose y esto tiene más tranquila a su familia. Está en aislamiento por recomendación médica en su habitación, en un apartamento compartido que renta.

«Una de las recomendaciones es tomar mucho líquido, como té de jenjibre con miel, té de ajo con miel, té de menta o verde que me han servido muchísimo para poder enfrentar este virus», dice.

«Ya tengo 13 días, solo me faltan dos para terminar con los 15 días indicados, aún me ha quedado la tos, no está frecuente como antes, pero puede decir que ya puedo dormir, me tardé cinco noches que no podía dormir, no queda más que poner las esperanzas en el altísimo», comenta.

Hasta los cuatro días buscó ayuda

Edgar dice que fue hasta el cuarto día que buscó ayuda médica. «En España está establecido que mientras la persona no presente síntomas graves como vómitos o falta de respiración no deberías ir a emergencia, es decir mientras tengas una fiebre los doctores no recomiendan ir a emergencia porque así se evita el contagio con las demás personas y evitamos más riesgos, porque los hospitales aquí están colapsados», añade el artista nicaragüense que toca el acordeón y es segunda voz en el Mariachi Tapatío de España.

Cuando lo chequearon y le realizaron una radiografía en los pulmones para ver si presentaba algún problema todo salió bien. «No tengo problemas, ni patologías, ni problemas crónicos, ni de pulmonía, ni asma, ni nada y aquí es a donde me hacen la radiografía, de suerte que no fumo ni nada y es cuando deciden enviarme a casa, me dicen Edgar tu eres joven, tu puedes resistir esto, vamos a indicarte esto (tratamiento) para que te cuides, pases la cuarentena, vas a cuidarte 15 días que son los síntomas, pero como yo ya tenía cuatro días, me quedaban once días para recuperarme y hay que tomárselo en serio porque sino te lo tomas en serio estás jodido, una de dos te vas a casa y te recuperas, o te vas a casa y regresas a emergencia y te internas; y vas a depender de un aparato respiratorio», manifiesta.

Cuando supo que tenía el virus asegura que se lo tomó normal. «Venía tan positivo a la casa, que yo sentía que iba a recuperarme, pero las cifras de muertes luego me asustaron, cuando miraba las noticias en los medios nacionales de España o ver la cantidad de fallecidos en Italia. Es horrible. Creo que se me combinó una ansiedad entre la enfermedad», manifiesta.

Mensaje a los nicaragüenses y al gobierno

Díaz llama a la población, en especial a los nicaragüenses y al gobierno a tomar en serio esta situación. «El mensaje que le daría a las personas de Nicaragua y que veo que no se lo están tomando en serio, sobretodo a los seguidores del gobierno, yo les digo señores esto es serio, es una pandemia a nivel mundial, ya son miles de muertos y contagiados, debemos tomar medidas para parar esto, las personas que solo presentan fiebre o gripe, mejor quédense en casa, no salgan de casa, mientras no presenten síntomas como falta de respiración, tomen té verde, cuídense en casa y tomen mucho líquido», aconseja el joven quien dice que ya habrá momento para darse un abrazo, un apretón de mano, un beso, «lo más importante en estos momentos es ser solidarios».

Y a la vez reacciona al decir que le parece «fatal» que el Gobierno de Nicaragua no esté tomando las medidas correctas. «He visto las noticias y si no se toma el aislamiento como una medida seria esto va a llegar a más y que le esté prohibiendo a las autoridades sanitarias que no usen mascarillas esto va a ser faltal…».

En su tierra natal

En Camoapa se dedicaba a hacer música, escribir poesía y relatos. Hizo dos años de Lengua y Literatura Hispánica en la UNAN, Juigalpa, Chontales.

Recién pisó tierras europeas cuenta que se dedicó a labores del campo y después le vino la oportunidad de trabajar en la música mariachi, haciendo música mexicana por muchas ciudades y pueblos de Alicante.

«Además de la música me dedico a escribir, poesía y relatos, un poco de todo digamos, toco varios instrumentos, el acordeón, la guitarra, el guitarrón, los que aprendí a tocar desde los 14 años, que comencé a experimentos y que me gustó la música, el arte en general», cuenta el nicaragüense. Trabajó cinco años de actor de teatro con la Compañía Teatral Campesina (Tecun Umanii), de Matagalpa, bajo la dirección de Gerardo Molinares.

Edgar Díaz publicó la segunda edición de su libro “Tiempos de sombras, vientos y espumas”. La primera fue publicada en España, por la editorial Nébula. Ha brindado su apoyo a conciertos de la cantautora nicaragüense Ceshia Ubau en su gira musical por España.