¿Cuál es el proceso para llegar a ser campeón mundial de boxeo? Esto es lo que nos dijo un promotor.

Más que el talento, la disciplina, constancia y sacrificio son los tres factores claves, que en medio de los obstáculos, impulsarán siempre a un boxeador para cumplir su sueño de convertirse en campeón mundial.

Así lo asegura el promotor Marcelo Sánchez, quien en julio venidero cumplirá 15 años al mando de Pinolero Boxing, que vio convertirse al matalpino Byron “Gallito” Rojas en campeón de las 105 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) al superar por decisión unánime al sudafricano Hekkie Budler en marzo del 2016.

“Antes que todo lo que un boxeador debe tener es constancia y estar dispuesto al sacrificio, esta última palabra está ligada a ellos porque los boxeadores no provienen de un estatus pudiente o cómodo, más bien de un estatus con muchas dificultades lo que sin duda los impulsa a salir adelante de esa manera”, explicó Sánchez, quien se encuentra actualmente en Guatemala.

A diferencia de otros deportes, como el beisbol, Sánchez, considera que el niño debe empezar la práctica del boxeo luego de los 10 años de edad, y sobre todo, estar consciente del porqué inicia la práctica de este deporte de los puños.

“La edad en que deben iniciar su aprendizaje en el boxeo es entre los 12 o 13 años a mi consideración. Es importante que el boxeador esté claro del porqué decide entrenar boxeo, si es por hacer ejercicios, bajar de peso, porque le gusta o porque quiere sacar a su familia del hambre y penurias, la tercera opción es la que generalmente se da”, confesó el promotor, nacido en la capital y criado en Jinotepe.

¿Y las peleas?

En Nicaragua, la Federación Nicaragüense de Boxeo Aficionado (Feniboxa), tiene contemplado que como mínimo luego de unas 45 peleas, el púgil está listo para dar el salto a la profesional.

“Para mí tiene mucho que ver la opinión del entrenador de lo que esté viendo en el boxeador, es el mejor catalizador para analizarlo. Por ejemplo hay muchos que no hicieron peleas amateur y logran llegar largo. Pero el entrenador puede decir que el boxeador tiene todo para ser campeón del mundo, o el boxeador puede ser talentoso, pero si no tiene disciplina nunca llegará a nada y hay muchos casos. Disciplina, constancia y sacrificio son las claves del éxito para todo boxeador. En mi caso, prefiero a veces un boxeador que no sea muy talentoso pero irlo puliendo con los debidos entrenadores y que lo vayan haciendo cada vez mejor”, manifestó Sánchez.

Una vez que el boxeador aprendió los pasos del boxeo, terminó su etapa de boxeador aficionado y ahora se alista para dar el gran salto al box rentado, lo que viene demandará de muchos esfuerzos en conjunto.

“En la etapa de boxeador profesional debe haber un compromiso y responsabilidad mutua, es decir entre el boxeador y el promotor. Mi responsabilidad como promotor es hacerle la mayor cantidad de peleas, e irlo calibrando junto con su entrenador y no hacerle carrera por carrera. En nuestro caso, lo que nos gusta es ir haciendo un boxeador más completo, que no solamente se gane el derecho de estar en grandes escenarios y combates mundiales sino que además vaya subiendo el nivel de combatilidad y exigencia para llegar a la meta de conseguir la oportunidad mundial”, consideró Marcelo.

Una inversión

Es importante señalar sobre los contactos en el mundo del boxeo, así que invertir en una convención de organismos de boxeo, será lo mejor.

“En este mundo ayuda mucho también ir a las convenciones de boxeo. Ahí llegan todos los promotores y manejadores del mundo. Ahí se hacen buenas relaciones. Es importante también el apoyo cuando alguien de un organismo te aprecia, te dan un buen impulso, un buen consejo”, consideró Sánchez.

Está cerca

En febrero del presente año, Leyman “Fénix” Benavides, de la promotora Pinolero Boxing, se convirtió en el campeón Gold (105 libras) de la AMB, al superar por decisión unánime a Carlos “la Araña” Ortega en el Festival KO a las Drogas en Panamá, quedando muy cerca de disputar la corona mundial.

Otro boxeador, de grandes posibilidades de ser monarca es el esforzado Alexander “Popeye” Mejía (126 libras), también perteneciente a dicha promotora.

Sánchez tiene ocho peleadores de grandes proyecciones para el futuro, asegura.

Durante 10 años, Pinolero Boxing ha sido nombrada como la mejor promotora por parte de la Comisión Nicaragüense de Boxeo Profesional (Conibop).

Pinolero Boxing, que ha conquistado títulos mundiales juveniles, dos en México y uno en Nicaragua, contabiliza más de 140 veladas de boxeo, alrededor de 10 carteleras anualmente.

Actualmente, Pinolero Boxing es la única promotora nicaragüense en organizar veladas a nivel centroamericano.

Un poco sobre Sánchez

Sánchez cuenta que desde pequeño le llamo la atención al boxeo y «era bueno a los pleitos, me retaban, incluso me apodaban satanás porque era tremendo, siempre he sido medio pleitisto, pero luego uno madura», contó el promotor que vivió en Guatemala y que además practicó el deporte de karate y además le gustaba correr.

Marcelo recuerda que siendo propietario de un restaurante en Managua en el 2005 tuvo la oportunidad de asistir a una cartelera de boxeo y como buen comerciante «detectó el negocio». Fue así que conoció a Adonis Mojica, realizando posteriormente dos carteleras. Después conoció a Carlos Marín, miembro en ese entonces de la Conibop, quien le explicó lo que necesitaba para formalizar una promotora, dando así vida a Pinolero Boxing, unica promotora en Nicaragua en efectuar carteleras a nivel centroamericano.

Hace unas semanas, Pinolero Boxing, paró sus actividades como medida de prevención ante la pandemia del coronavirus. Hasta el momento, ha sido la única promotora en Nicaragua en suspender de manera oficial sus veladas de boxeo.