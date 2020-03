Román González sobre su futuro: «Yo me voy a enfrentar con quien me paguen más»

¿Qué es cierto y falso sobre el futuro de Román “Chocolatito” González? Si hay un patrón en la carrera del tetracampeón mundial nicaragüense son los giros drásticos en torno a su futuro. Cuando regresó en febrero de Estados Unidos tras noquear a Khalid Yafai aseguró a medios oficialistas que su siguiente pelea sería en julio en Japón buscando la unificación contra Kazuto Ioka, ahora Chocolatito apunta solo al dinero: “Yo me voy a enfrentar con quien me pague más” y reiteró en varias ocasiones durante la entrevista en CDNN: “Ahorita no tengo nada, no pienso en nada”.

Es curioso que Román se encarga de desmentir sus propias palabras. En una larga entrevista realizada en el diario oficialista el 19 Digital, Chocolatito habló sobre su sueño: ser campeón en las 118 libras. Y cuando fue consultado sobre ello se contradijo nuevamente: “No pienso en ir a las 118 libras”. ¿Hacia dónde va el futuro de Román González? Hasta el momento el norte es la unificación con Juan Francisco “el Gallo” Estrada, porque si continúa siguiendo la ruta del dinero no se vislumbra otro combate capaz de generarle al menos medio millón de dólares lo cual podría conseguir enfrentando al mexicano. Aunque en Japón Ioka podría ser una alternativa.

Te puede interesar: California, Texas, Las Vegas o Ciudad de México: los posibles escenarios de la revancha entre Román González y Juan Francisco Estrada

Chocolatito también se refirió a su nueva etapa en las 115 libras: “Ya sé cómo dominar a los demás y cómo asimilar la pegada del rival. Siento como si estoy más experimentado”. Román acumula tres nocaut en súper mosca en sus últimas tres peleas. Sin embargo, hay un factor claro que es el nivel de los oponentes, en sus primeras peleas en esa categoría se midió a un invicto Carlos Cuadras y luego ante Rungvisai, quien resultó ser un lobo vestido de oveja.

¿Y después del retiro? “He invertido en muchas cosas, pero si uno no está ahí no sirve de nada. Hasta el día que me retire veré qué hago, me veo como entrenador, ayudándole a muchos jóvenes. Aquí hay talento, pero hay que enseñarles el sacrificio que se debe hacer y lo más duro es dejar la familia”, concluyó Chocolatito.