Así se despidió Ricardo Montaner de su primo que murió por Covid-19 en España

Ricardo Montaner y su familia se encuentra atravesando por un momento triste, tras la muerte de su primo Carlos Rodríguez, quien falleció este miércoles 25 de marzo por coronavirus en España, donde las cifras de muertos y contagiados aumentan día a día.

El cantautor dio a conocer la noticia a través de su cuenta oficial de Instagram, donde se despidió de su primo por medio de un video donde recordó uno de los momentos que vivió junto a él en Madrid.

“Hoy se nos fue Carlitos Rodríguez, nuestro primo de España. Este virus se lo llevó. Los más frágiles son los que llevan la peor parte… Hay que cuidarlos tanto”, escribió el músico en su publicación acompañada de un video en el que se ve a Eva Luna presentando a su ahora esposo, Camilo Echevarry, en una reunión familiar del año pasado.

Montaner dice que a «Carlitos le encantaba la ópera, mi música no sé que tanto, pero me guardo el consuelo de que #LaGloriaDeDios sonaba bajito en su habitación mientras preparaba su partida… me quedo con su imagen y recuerdo de nuestra última visita a Madrid el año pasado especialmente para verlo y compartir con él… hoy nos ha caído una aplanadora arriba, puede que esté mejor ahora pero la verdad hay misterios de Dios que en nuestra pequeñez jamás podremos entender … paz».

Es importante mencionar que hasta hora se desconocen más detalles del deceso del primo de Ricardo Montaner.

El pasado 24 de marzo el cantante le recordó a sus seguidores que «somos frágiles, cuidémonos todos, en hermandad», agregando la etiqueta #QuedateEnCasa.