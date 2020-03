Estos son días intensos en el trabajo para el científico Christian Marín, doctor en virología molecular y microbiología; pero hace una pausa para responder preguntas de LA PRENSA sobre el nuevo coronavirus (Covid-19), declarado pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Antes de diciembre del año pasado el Covid-19 era un virus desconocido y por ello muchos de sus efectos en el cuerpo humano todavía se están descubriendo.

Marín es costarricense y ganador del premio Innovadores de América 2018. Este reconocimiento en el tema de innovación es el más importante de la región.

¿Cómo es el desarrollo del virus dentro del cuerpo de la persona?

El virus entra por la nariz, boca, ojos, y oídos -las membranas mucosas-. Una vez que entra en el cuerpo lo único que puede sacar es la respuesta natural inmune del cuerpo. El virus infecta un grupo específico de células, las que tienen un receptor que el virus necesita para entrar. Este receptor se encuentra en células de los pulmones y la zona gastrointestinal.

¿El virus vive en la ropa, muebles, dispositivos? ¿Cuánto tiempo sobrevive en cada superficie?

Vive en distintas superficies y distintas duraciones, pero en la mayoría puede sobrevivir hasta tres días. Por eso hay que quitarse la ropa al entrar en la casa, limpiar los celulares, etc.

En cuanto al clima de los países ¿tiene que ver el ambiente frío o caliente en el tiempo de vida del virus?

Nada. No hay evidencias que tenga nada de impacto la temperatura.

¿Por qué este virus afecta (mata) más a las personas de tercera edad, y no a los niños, jóvenes o adultos?

No sabemos. Pero sí es mucho más mortal.

¿Cuánto tiempo es el proceso de curación del Covid-19?

Una vez que nos infecta, lo cual ocurre en el día cero, el virus puede desarrollar síntomas en los siguientes 14 días. ¿Qué significa eso? Que el 20 por ciento va a enseñar síntomas en el día tres, la mitad de la gente para el día seis ya tiene síntomas y la otra mitad lo desarrolla para el día 14. Para el día 14, el 99 por ciento de la gente que se va a enfermar se habrá infectado, siempre hay gente que se puede infectar después pero son pocos. Entonces se calcula que 14 días es cuando la mayor cantidad de la gente que se va a enfermar, se enferma. Una vez que enseñan síntomas, si se enferman, más o menos la enfermedad dura dos semanas en salir del cuerpo y se ponen graves puede durar un poco más.

Una persona que enfermó y se recuperó, ¿Puede volver a contagiarse?

Hay indicios de que han habido instancias de gente que se ha reinfectado. Parece que en estos casos la segunda infección no es tan infecciosa en sí, es decir esa gente no infecta tanta gente; pero no estamos cien por ciento seguros que sean infecciones, puede que a esa gente no se le pudo detectar el nivel de virus y seguían enfermos. Pero eso está bajo estudio todavía pero creo que debemos actuar como si uno pudiera reinfectarse, para prevenir reinfecciones. Las medidas son las mismas, así que igual debemos aplicarlas.

Durante el tiempo de incubación del virus, ¿Se presentan síntomas?

Hay gente que puede ser asintomática, osea sin síntomas desde el puro principio y ser infecciosos. Algunas personas no desarrollan síntomas del todo pero siguen siendo infecciosos. Por eso es tan importante que nos quedemos en la casa, que nos distanciemos socialmente porque podríamos, sin saberlo, estar contaminando gente y eso podría contaminar a alguien vulnerable.

Si a una persona le desaparecen los síntomas, ¿Puede contagiar todavía otras?

Creo que probablemente no, sin embargo no estamos seguros. Sabemos que el virus puede salir en la materia fecal hasta por 37 días después. No sabemos si ese virus es infeccioso o no pero en ese caso debemos por lo menos tratar de manejarnos de tal manera de que si estamos cerca de alguien enfermo que no usemos el mismo baño que ellos porque se podría contaminar y que asumamos que una persona que ha tenido la enfermedad puede todavía estar contagiando gente. Más después de estar con los síntomas.

¿Cuál es la diferencia entre cuarentena y el llamado “social distancing? ¿Cuánto sería esa distancia?

Cuarentena es tratar de quedarse en la casa al máximo. «Social distancing» es cuando no se puede quedar en la casa mantener una distancia prudente entre las personas, una distancia prudente es de más o menos 1.80 metro-2 metros de distancia. ¿Cómo se calcula esa distancia? Si estamos hablando con alguien, tenemos que estar suficientemente separados para que saliva de la cara de una persona no le vaya a caer en la cara a otra persona. Eso es lo que causa la infección, entonces hay que distanciarnos para que cuando estemos hablando no veamos gotas de saliva que puedan caerle en ninguna parte cerca de la cara, nuca o cuello a la personas. Esa es la distancia apropiada y un poquito más si se puede.

El alcohol gel ¿es igual de efectivo que el agua y el jabón?

En efecto, especialmente tiene que ser de más de 60 por ciento, pero sigue siendo más efectivo el agua y jabón porque desensambla el virus de una muy buena manera. Cuando no hay agua y jabón, usar alcohol en gel es recomendado.

¿Ayuda que los objetos y la casa en general se limpie con cloro?

Ayudaría limpiar los objetos de la casa con cloro, pero el cloro es algo también muy tóxico y hay que tener cuidado con los sumos del cloro. Creo que se puede limpiar igual de bien con agua y jabón o con alcohol. Las superficies quedan más limpias y con menos daño al material y especialmente a la persona por los sumos.

¿Qué tan pronto podría estar una vacuna disponible para la población en general?

Ya hay varias vacunas que están en desarrollo. Eso significa que están en ensayos clínicos. Ese proceso de ensayos clínicos posiblemente va a durar, más o menos, doce meses. ¿Por qué doce meses? porque no podemos inyectarle algo a la gran cantidad de la población humanos sin saber que es completamente seguro. Entonces van a tener que hacer una prueba donde hagan la vacuna, se la inyectan a alguien, se espera un año para ver los efectos y después ya pueden empezar a calcular que no vaya a haber efectos secundarios y luego tienen que producir la vacuna, ser manufacturada y distribuirla a prácticamente todo el mundo, lo cual significa que eso va a durar más o menos unos 18 meses en su totalidad para estar lista. De 14 a 18 meses para tener una vacuna.

¿Es posible que haya países donde el virus aún no haya llegado a estas alturas?

Creo que no hay país donde todavía el virus no ha llegado, peor si hay seguro que muy pronto llegará.

¿Se justifica no haber tomado medidas preventivas?

Creo que mucho es dejar de fijarnos en si se debió haber hecho esto o debió haber hecho aquello y más bien qué tenemos que hacer ya para poder salir adelante con esto, tomar decisiones ya porque no nos sirve de nada fijarnos en lo que se hizo o no se hizo en el pasado. Tenemos que tomar acción en el momento más oportuno y ese momento es ya, tenemos que tomar medidas preventivas fuertes. Tenemos que tomar distanciamiento social fuerte. Si queremos detener este virus tenemos que reducir nuestras interacciones sociales en 75 por ciento o más. Sino el virus va a continuar con la misma fuerza, creciendo e infectando gente.