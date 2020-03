Alcaldía de Granada envía carretas de promesantes a Popoyuapa, pese a suspensión de Diócesis. Padre del templo en Rivas dice que no las recibirán

Desobedeciendo una recomendación de la Diócesis de Granada y pese a que el Párroco del Santuario de Popoyuapa en Rivas, el presbítero Marcial Guzmán, anunció que el templo también mantiene suspendida toda actividad masiva como una medida para resguardar la vida ante la amenaza de contagios por coronavirus, la Alcaldía de Granada patrocinó la salida de varias carretas hace unas horas.

«Aquí estamos en cuarentena para resguardar la vida», dijo Guzmán al ser consultado por LA PRENSA sobre la salida de los promesantes. Por su lado, la Diócesis de Granada informó en un comunicado publicado el pasado viernes 20 de marzo, que suspendía varias actividades hasta nuevo aviso, incluyendo las peregrinaciones que anualmente se hacen por esta fechas hacia Popoyuapa.

El padre Guzmán dijo a este medio que no van a recibir a las carretas peregrinas, que salieron de la ciudad de Granada y de ningún otro lugar debido a la emergencia sanitaria. “La iglesia previene antes de lamentar y sufrir y me sorprendí esta mañana al enterarme que un grupo de personas que no fue organizada por ninguna de nuestras parroquias salió hoy de la ciudad Granada en carretas peregrinas, porque esta actividad religiosa fue suspendida”, explicó tras afirmar, «que lo que une es voluntad de Dios y lo que desune, aunque parezca bueno, no es voluntad de Dios”, refirió.

“Ellos llegarán al Santuario como todos los fieles devotos, que nos visitan, pero no habrá recibimiento porque los sacramentos están suspendidos para evitar aglomeraciones y por orientaciones de la iglesia universal, el Papa y nuestros obispos y el bien común y pedimos a Jesús del Rescate, que se detenga esta pandemia y que proteja a todos los nicaragüenses”, aseveró.

La tradición de las carretas peregrinas es promovida desde hace más de 170 años por promesantes de Jesús del Rescate, que habitan en diversas comunidades de los departamentos de Granada, Carazo y Masaya y debido a la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19, la iglesia católica decidió suspender la peregrinación al igual que la procesión de Jesús del Rescate, que se realiza los viernes de Dolores, en la ciudad de Rivas.

Aparentar normalidad

La Diócesis de Granada también comentó en sus redes sociales que las carretas no fueron organizadas por ninguna parroquia de su jurisdicción, pues se mantiene en vigencia la recomendación de suspender actividades que pongan en riesgo la salud de los creyentes. «Sigue en vigencia el N0., 2 y 3 (Acto de Piedad-Semana Santa) del comunicado de Monseñor Jorge Solórzano», recordaron.

La Alcaldía de Granada, que administra la orteguista Julia Mena Rivera, asumió los costos de habituallamiento de las carretas promesantes de también militantes del gobierno, en cumplimiento a las orientaciones del régimen Ortega-Murillo para aparentar normalidad en medio de la pandemia por coronavirus.