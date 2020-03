Neumólogos preocupados por manejo que hace Minsa de pruebas del Covid-19

El régimen de Daniel Ortega no solo ha centralizado la información en cuanto a la situación del coronavirus (Covid-19) en el país, sino que también decide, a través del Ministerio de Salud (Minsa), cuándo hacer las pruebas pese a que la persona pudiera presentar síntomas sospechoso de esta enfermedad.

El neumólogo Jorge Iván Miranda, de la Asociación Nicaragüense de Neumología, expresó que aunque se atienda personas con síntomas sospechosos de coronavirus, el diagnóstico final se desconoce porque el Minsa, o “cuesta” que realice la prueba o si la hace, brinda el resultado vía telefónica sin presentar el informe oficial.

“Quién te va a determinar si es coronavirus o no, primero es la evaluación médica. Si yo sospecho mucho de esa enfermedad yo mando una tomografía y me cercioro que sea neumonía”, dijo el especialista, quien agregó que el coronavirus no se puede “confundir” con la neumonía porque son “característicamente distintas”.

Recientemente el especialista mandó un caso sospechoso al Minsa pero este solo le notificó vía telefónica que la prueba salió “negativa” y que le podía dar de alta al paciente.

“Eso me causa a mí suspicacia. Yo pregunto cómo salió la prueba de mi paciente y me contestan ‘negativa, dele de alta’. Y no me mandan el reporte oficial, yo necesito verlo, todo se lo quedan ellos. Toda esa centralización y falta de transparencia así no se puede trabajar, no podemos confiar”, señaló el neumólogo.

El especialista reveló que ha mandado varios casos al Minsa para la prueba del Covid-19 pero todos han sido rechazados, por lo que los médicos les dan seguimiento al paciente hasta su mejoría, pero sin saber si pudo ser un caso confirmado o no.

Miranda refirió que el personal médico, para poder diagnosticar si es coronavirus, necesita contar con el nexo epidemiológico y las manifestaciones clínicas del paciente, así como la realización de una tomografía para descartar cualquier otro padecimiento.

Para Miranda, el problema actual en torno al coronavirus recae en la falta de capacidad diagnostica para conocer la cifra verdadera de casos. “Se necesita hacer más pruebas en más gente porque quien decide ahorita es el Ministerio de Salud, nadie más, aunque el medico que está atendiendo al paciente es sospechoso, y dice ‘hagamosle la prueba’, si el Minsa dice que no, ya se perdió ese caso y eso es lo que a mí me preocupa que no tenemos la capacidad para determinar al paciente”, agregó.

Los hospitales privados solicitaron al Gobierno autorización para realizar pruebas de coronavirus pero hasta el momento no han obtenido una respuesta.

“Cómo le probamos al Gobierno que no es cierto que solo hay dos casos, no tenemos cómo porque nadie más hace prueba, esa es la limitación. Si hubiera un centro independiente que pudiera hacer la prueba sí podemos refutar”, declaro Miranda.

Régimen quiere manejar su discurso

Por su parte, para el especialista en salud pública, Alejandro Lagos, en momentos de emergencia de salud es cuando el Minsa debería “aprovechar” para ganarse la confianza de la gente, y trabajar por resguardar la vida, sin embargo, está bajo las órdenes del régimen lo que lo obliga a mantener el discurso de “normalidad”.

“El boletín epidemiológico es importantísimo porque es donde reflejan las enfermedades infecto-contagiosa que tienen que ser sujetas a control epidemiológico. Si se publicara de forma actualizada o si se hablara de número de personas atendidas en emergencia en puesto de salud y hospitales, daría en primer lugar a que la población recupera la confianza en lo que el Minsa está haciendo, es un punto a su favor que está despreciando porque no está dando esta información de forma pública”, refirió Lagos.

El especialista en salud recordó la situación que ya vivió Nicaragua con la epidemia de la gripe H1N1, en el 2009, y el dengue, en el 2019, cuando el sistema de salud colapsó por falta de capacidad.

“Ahora el coronavirus llega en un momento propicio para las enfermedades virales, va haber gripe, neumonía, bronquitis crónicas… va en aumento las enfermedades respiratorias agudas y la única forma de determinar si es coronavirus es haciendo las pruebas, pero el Minsa no quiere que otras unidades de índole privada de salud haga esto porque si sale positivo ahí va estar denotando la ineficiencia de las acciones de contención de la epidemia, y eso no quiere el Minsa, no quiere dar cifras, datos que denoten la imposibilidad de acción», expuso Lagos.

Nuevos signos de alerta

El epidemiológo Rafael Amador consideró que el gobierno no está consciente de la «dimensión y la gravedad con la que se contagia la persona», por lo que brindar una información transparente ayudará a la población a orientarse y tomar acciones más asertivas.

Ante tal situación, el epidemiológo señaló que se detectó un nuevo síntoma de alerta, que el paciente podrá diferenciar de una gripe normal: el coronavirus es una «una enfermedad seca».

«Otras gripes producen mucha moquera, secreciones, lagrimeo, esta (coronavirus) no, lo que produce es tos seca con dolor en la garganta que significa que el virus está comenzando a implantarse a nivel de las vías respiratorias superiores. Algunos, al inicio, pierden el sentido del olfato y paladar», alertó.