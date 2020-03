El jonronero que sale de la banca: «No estoy incómodo»

Diez jonrones en 37 turnos al bate, con 26 carreras empujadas en 13 juegos, más .486 de promedio de bateo y 1.371 de slugging, son las escalofriantes cifras que lleva Juan Carlos Urbina en esta temporada del beisbol nacional con el Bóer. Sin embargo, para asombro de la mayoría, no es del line-up titular de la tribu. Todos se preguntan, ¿cómo es posible dejar en la banca a un bateador así?

Los equipos del Campeonato Nacional de Beisbol pueden utilizar hasta un máximo de cuatro peloteros mayores de 26 años en su alineación, incluyendo al lanzador y como el Bóer tiene a Wuillians Vásquez, Edgard Montiel y el receptor Wiston Dávila, más el abridor de turno, Urbina tiene espacios reducidos.

Sin embargo, ha aprovechado cada oportunidad que ha recibido y de la forma que está pegándole a la pelota, uno cree que deben hacerle un lugar en el equipo titular, porque en este momento es el bateador más feroz de la liga.

La noche del miércoles en Jinotega, entró a batear de emergente en la sexta entrada y se voló la cerca con un corredor a bordo, y en su siguiente turno, volvió a sacar la pelota del parque con dos en base.

Urbina conecta un jonrón cada 3.7 turnos al bate en la temporada. Lleva 10 trancazos en 13 juegos, la mayoría de ellos viniendo desde la banca.

Ese nivel de explosividad solo se había visto con el más grande jonronero de todos los tiempos en nuestro beisbol, Ernesto López, quien en 1980 solamente jugó 18

partidos con Granada y bateó para .511 con 10 cuadrangulares y 28 remolques.

“Hablo mucho con Tiffer”

A pesar de todo, Urbina ha mostrado una humildad tan enorme como su fuerza: “no estoy incómodo con esta situación de no jugar de titular”, asegura. “Ronald Tiffer (el mánager del Bóer) habló con los mayores al iniciar la temporada y nos explicó que nos estaría rotando a todos por las reglas del campeonato. No hay ningún problema al respecto, yo hablo mucho con Tiffer, él me pregunta si estoy molesto y le digo que no. Eso sí, cuando salgo al terreno doy mi cien por ciento, más bien me provoca practicar más y hacer mejor las cosas”, explica el pequeño artillero de tamaño, pero gigante de corazón y poderío.

“Desde chavalo, como a los 15 o 16 años, me acuerdo que pegaba jonrones en el estadio de Don Bosco por el jardín derecho, que ahí es lejos. Cuando terminé las juveniles, Rafael Mendoza me invitó a jugar con Granada y recuerdo que me dijo que para quedarme en el equipo que tenía que ser diferente al resto y gracias a Dios mi poder me ayudó a quedarme”, recuerda.

“Este año me he sentido bien a la hora de batear y trato de hacer lo mejor que puedo en las oportunidades que me dan de jugar. Me siento con mucha confianza en este momento como bateador”, agrega Urbina.

Tirarle duro a la bola

La filosofía de Urbina es pegarle duro a la pelota. Que si se hace un buen contacto, va a viajar lejos. “No estoy buscando jonrones. Llego al cajón de bateo a hacer swing duro y hacer buenas conexiones. Gracias a Dios me están saliendo bien las cosas. Lo mío es tirarle duro a la pelota para que viaje largo”, explica Urbina, quien debutó en el beisbol superior con Granada en 2004, a los 24 años de edad.

“Desde que llegué a Granada me di cuenta que podía sacar la pelota y me di cuenta que esa era mi mayor habilidad. Me decían que tengo fuerza natural porque no soy de gimnasio y soy un pequeño de tamaño”, recuerda.

Las metas

Urbina desea ganar por tercer año consecutivo la corona de los jonrones, algo que solo han logrado Pedro Selva y Ernesto López en nuestro beisbol. “Sería algo grande para mí, voy a cumplir 40 años de edad y sería súper especial”, asegura.

También le gustaría superar su marca persona de 19 cuadrangulares en la temporada, la cual consiguió en 2016, y en su carrera espera cruzar la barrera de los 200 jonrones.

“Estuve viendo que me voy ubicando entre los máximos jonroneros y es algo que a uno lo hace sentir grande, por estar a la par de todos esos nombres famosos y que uno le guarda mucho respeto. Es sinónimo de respeto también para mí porque hay que darle duro a la pelota para aparecer ahí”, reflexiona Urbina, quien seguirá jugando “hasta que deje de batear”. Y por lo visto, todavía tiene muchos cartuchos por quemar. Con bate de madera, solo es superado por Justo Rivas, quien va por 176 cuadrangulares.

Detalles

Juan Carlos Urbina tiene la estatura de un peleador de los pesos mínimos, pero su “pegada” es de pesos pesados.

Mide 5’5 en pies y a sus 40 años de edad, llegó a 156 jonrones en su carrera, para empatar en el décimo lugar de todos los tiempos en nuestro beisbol, con Apolinar Cruz.

Este año ha superado en el ranking histórico a Róger Guillén (146), Pedro Selva (151) y Orlando Ocampo (152).