Román González por primera vez en la portada de la revista The Ring

Por primera vez en su carrera Román «Chocolatito» González será la portada de la revista más prestigiosa del boxeo de la actualidad, The Ring Magazine, mejor conocida como la biblia del boxeo. La publicación saldrá el 10 de abril en Estados Unidos. Curiosamente Chocolatito no pudo captar la portara en su mejor época cuando era el número uno del mundo tras el retiro de Floyd Mayweather jr, ni cuando se consagró como tetracampeón mundial. No obstante, esta distinción es un impulso a la segunda etapa en su exitosa carrera como boxeador profesional.

En la portada aparece una foto de Román González con la mano en alto y con el título «La resurrección de Chocolatito» y un título pequeño sobre un artículo dedicado a los grandes momentos en la carrera del pequeño destructor nicaragüense. Recientemente, Naoya Inoue también había conseguido la tapa de la revista al hacer una de las mejores peleas del año ante Nonito Donaire. Para la prensa norteamericana el regreso de Chocolatito fue letal, noqueando a un pugilista como Khalid Yafai de cinco defensas y favorito en las apuestas.

Otros peleadores nicaragüense que han sido parte de la revista The Ring son Ricardo «el Matador» Mayorga y Alexis Argüello.