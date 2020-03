Tres años de sanción y multa económica a los municipios que decidieran no participar en la Serie del Atlántico por el coronavirus

Un drama vivieron los equipos de Mayor A del municipio del Tortuguero y de La Cruz de Río Grande. No pensaron que tratar de resguardar sus vidas por el coronavirus traería tantas consecuencias. El alcalde de la Cruz de Río Grande comunicó que no asistirían a la 69 Serie del Atlántico, el evento deportivo más importante de la Costa Caribe, para proteger a los jugadores siguiendo con las recomendaciones internacionales de prevención. No obstante, a lo inmediato recibió una amenaza de los organizadores: «Suspensión de tres años al evento para su municipio y una multa de 600 dólares». Igualmente ocurrió con el Tortuguero. No tuvo más opción que dar marcha atrás.

De los 15 equipos programados al evento a desarrollarse en Mulukukú y, Siuna como subsede, solamente dos habían decidido dar un paso atrás, colocando la vida por delante del entretenimiento. El primer medio de comunicación en informar lo sucedió fue La Costeñísima, a cargo de Sergio León. «Aquí en la Costa se vive mucha incertidumbre, tensión y las autoridades llaman a que la vida siga de manera normal. El centro escolar más grande de Bluefields está prácticamente sin estudiantes porque los padres decidieron no enviar a sus hijos, los colegios subvencionados también reciben clases en línea. Las principales discotecas y ranchos de bailes están cerrados . En relación a la Serie del Atlántico, llamada ahora Serie del Caribe, se realizará en Mulukukú pero como tiene un solo estadio se ocupó a Siuna como una subsede. A ese evento siempre llega mucha gente, unas 2,500 personas normalmente se reúnen», explicó León, periodista de mucha trayectoria.

Según el alcalde de La Cruz de Río Grande se hizo una carta al presidente de deporte de la zona y dijo primero que no había problemas, que estaba a disposición de cada municipio la asistencia. «Pero luego nos dijeron lo de la sanción y multa. Con esta presión que nos pusieron encima el equipo participará pero no con sus mejores elementos, ellos decidieron no ir y otros muchachos que nunca habían participado se sumaron a formar el conjunto. Se hará presencia en Siuna solo para evitar la sanción, por eso nos gustaría que quedara constancia de ello. El mismo gobierno dice que debemos tomar medidas y luego se contradicen», señaló el alcalde Juan Ramón Espinoza.

La Serie del Atlántico iniciará este sábado y terminará el siguiente fin de semana.