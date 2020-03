Muere por coronavirus Mark Blum, del actor de «Cocodrilo Dundee»

El veterano actor estadounidense Mark Blum, conocido por sus papeles en películas como «Cocodrilo Dundee» y “Buscando desesperadamente a Susan” falleció, a los 69 años, debido a la pandemia de Covid-19.

La noticia fue dada a conocer por la compañía de teatro Off Broadway Playwrights Horizons y confirmada la vicepresidenta del sindicato de actores SAG-AFTRA, Rebecca Damon, quien publicó: “Es con profunda tristeza que escribo para compartir la noticia de que nuestro amigo y antiguo miembro del consejo de dirección Mark Blum ha fallecido como resultado de complicaciones del coronavirus”.

Agregó: “Los que fueron afortunados de conocerle guardarán preciados recuerdos de un actor con talento, un maestro, un amigo leal y un ser humano bello”.

«Con amor y corazones pesados, Playwrights Horizons rinde homenaje a Mark Blum, un querido amigo de toda la vida y un artista consumado que falleció esta semana. Gracias, Mark, por todo lo que trajiste a nuestro teatro, a teatros y audiencias de todo el mundo. Te extrañaremos», escribio la compañía en Twitter.

Blum debutó en 1977 con la cinta “The Merchant”, aunque seguramente en la gran pantalla era más conocido por encarnar a “Cocodrilo Dundee”, el aborigen australiano que portaba un gran machete encima. También participó en The Best Man (2012) de Gore Vidal y Perdidos en Yonkers (1991) de Neil Simon. Su aparición más reciente y final en Broadway fue en The Assembly Parties (2013) de Richard Greenberg .

Famosos lo recuerdan

Los mensajes de los famosos como Madonna, con quien actúo en “Buscando desesperadamente a Susan”, no se han hecho esperar, así como el de otros artistas que lamentan su muerte.

Madonna escribió: «Quiero reconocer el fallecimiento de un notable humano, compañero actor y amigo Mark Blum, que sucumbió al Coronavirus. Esto es realmente trágico y mi corazón está con él, su familia y sus seres queridos. ¡Lo recuerdo como divertido, cálido, amoroso y profesional cuando hicimos Buscando desesperadamente a Susan en 1985!»

Topher Grace, la estrella de That ’70s Show, le dedicó estas palabras a Blum: «Hace 8 años, Mark Blum interpretó a mi padre en la obra Lonely, I’m Not, pero fue todo lo contrario en la vida real: generoso, paciente, gracioso. Estaba aterrorizado de hacer teatro en vivo por primera vez y él era un gran maestro (principalmente con el ejemplo)».

Y por su parte, la actriz de Sex and the city, Cynthia Nixon, dijo que estaba devastada por el fallecimiento de Mark Blum. «Sus actuaciones en las docenas de obras en las que lo vi fueron infinitamente profundas, sutiles, hilarantes y conmovedoras… Fue uno de los humanos más encantadores de la historia»