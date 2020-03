La comerciante del Huembes que improvisó un lavamanos frente a su negocio y que invita a quien pase a lavarse las manos

La comerciante Tania Gutiérrez decidió improvisar un lavamanos frente a su ferretería ubicada sobre la Pista Solidaridad, en el mercado Roberto Huembes. El objetivo es que todos los ciudadanos que pasen por el lugar puedan hacer uso de este y de esta manera prevenir el contagio del Covid-19 que ya cobró la vida de una persona en el país.

“La idea se me ocurrió porque la verdad es que necesitamos seguir trabajando, tenemos compromisos de pagos y muchos no podemos quedarnos en casa, hay que resolver”, refirió Gutiérrez.

La marchante agregó que basada en las recomendaciones que los expertos en salud han dado a la población en general, quiso aportar su granito de arena.

“Empecé con mis trabajadores, todos teníamos la responsabilidad de lavarnos las manos de manera consecutiva, pero como evitar la propagación de este virus no solo depende de nosotros, saqué el grifo, para que lo hagan todos”, manifestó.

Grifo es para todos

Gutiérrez mencionó que los pobladores no tienen que pedirle permiso para ocupar el lavamanos, pues es totalmente público.

“Así me compren o no, pueden utilizarlo, lo compartí para todos, yo más bien estoy al pendiente que el que pase se lave las manos, nosotros los incitamos, porque lamentablemente no todos tienen el habito, hay gente que pasa y no le pone atención, y hasta se molestan si uno les hace la recomendación”, comentó Tania.

La vendedoras resaltó la importancia de cumplir con todas las medidas de prevención que brinden las autoridades, pues solo de esta manera se protege la vida propia y de los seres queridos.

“Si el comprador se lava las manos, no va a correr tanto riesgo en los mercados, tampoco va a exponer a su familiares, ni a los abuelitos que son los más vulnerables, hay que cuidarnos, ese es el llamado, tenemos que estar limpios, ojalá más comerciantes se sumen a la iniciativa”, compartió Gutiérrez.

Néstor Vallejos, quien andaba en el centro de compras, aplaudió la iniciativa de la marchante, también espera que más personas se puedan unir, y que los pobladores también colaboren. “Todo lo que nos propongamos podemos hacerlo juntos, solo de esa manera se combate este virus, me parece excelente y espero que en el resto de mercados también se pueda hacer”, expresó Vallejos.