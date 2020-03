Nicaragua registra la primera muerte por coronavirus, Panamá registra 116 nuevos casos de coronavirus. La pandemia del nuevo coronavirus ha cobrado la vida de 24,906 en 196 países a nivel mundial. Hasta este viernes se registran más de 553,244 afectados por el nuevo coronavirus.

Este es el minuto a minuto sobre los avances del coronavirus a nivel mundial este viernes 27 de marzo.

El cantante de Rammstein, en cuidados intensivos por coronavirus. El cantante y líder del grupo alemán de rock Rammstein, Till Lindemann, está en la unidad de cuidados intensivos de un hospital de Berlín, afectado por el coronavirus, informó este viernes el diario Bild. Lindemann, de 57 años, regresó el pasado 15 de marzo a Alemania tras actuar en solitario en Rusia y poco después solicitó atención médica al sufrir fiebre alta.

Suben a 2,378 los muertos en Irán. Las autoridades iraníes empezaron este viernes a implementar su plan de distanciamiento social con medidas más estrictas para contener la pandemia de Covid-19, que causa hasta ahora de 2,378 muertes entre los más de 32,000 contagiados.

Según las cifras del Ministerio de Salud, en las últimas 24 horas se han confirmado 2,926 nuevos casos de contagio, de los que 144 han fallecido. Un total de 11,133 personas se han recuperado.

Bélgica detecta un caso aislado de un paciente que contagió a su gato. Bélgica informó este viernes de que se ha detectado en el país un «caso aislado» de transmisión del SARS-CoV-2 de un paciente infectado por coronavirus hacia su gato.

España reporta 769 muertos por el nuevo coronavirus en un día y ya suma 4,858 contagiados. España reportó este viernes 769 muertos por el nuevo coronavirus en un día y ya suma 4,858, según datos del Gobierno español.

Primer ministro británico Boris Johnson contrae coronavirus. El primer ministro británico, Boris Johnson, dio positivo al nuevo coronavirus y anunció que se ha puesto en aislamiento, pero seguirá dirigiendo la respuesta de su gobierno a la pandemia. Johnson dijo en un mensaje de Twitter: “Durante las últimas 24 horas he desarrollado síntomas leves y di positivo al coronavirus”.

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.

I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.

Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri

— Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) March 27, 2020