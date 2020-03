Sobre la OPS y los números de casos confirmados especialistas dicen: «Esos no son errores, es un asunto de conveniencia»

Que la Organización Panamericana de la Salud (OPS), admitiera un supuesto “error” en su portal web, en el que se mostraba que Nicaragua tenía 6 casos confirmados de coronavirus (Covid-19) hasta este 26 de marzo y no 2 como ha mantenido el gobierno, fue considerado como una jugada de “conveniencia” del régimen Ortega Murillo para intentar mantener la débil confianza que los nicaragüenses le tienen al sistema de salud estatal, advirtió el especialista en salud pública Alejandro Lagos.

“Estos errores no son errores, es un asunto de conveniencia. Más vale que cargue la culpa la OPS a que lo haga el Ministerio de Salud, Minsa, En estos momentos lo que está tratando de hacer el Minsa es recuperar la confianza a través de toda su batería de directores, yendo a medios de comunicación independiente para convencer a la gente de que están haciendo bien las cosas”, declaró Lagos, quien fue director de hospitales como el de la Policía, Bertha Calderón, así como de varios centros de salud, y también ha fungido como asesor en temas de salud en el Banco Mundial.

Lagos explicó que la OPS, trabaja directamente con las autoridades de salud nicaragüense y que para “salir” cualquier información oficial y se publique en sus palataformas digitales, esta debió ser autorizada por las máximas autoridades de áreas. De igual manera, trabaja el organismo internacional para publicar los datos.

«Esto no es cosa de error, la OPS tiene a gente experta que no van a poner cifras incorrectas, y peor con cosas de coronavirus, el que quiso manipular la información fue el Minsa. La OPS no pierde nada en decir ‘yo me equivoqué’, pero el Gobierno sí perdería si dice que está ocultando información», dijo Lagos.

“La Organización Panamericana de la Salud reconoce que hubo un error involuntario en la digitalización en uno de los instrumentos que utiliza para el reporte de los casos confirmados de manera oficial, en este caso para el país Nicaragua. Sin embargo, los mapas publicados en nuestro sitio web muestran los casos confirmados con los datos correctos”, dijo Ana Solís Treasure, representante de OPS para Nicaragua. “¿Cómo puede ser posible que la cadena de verificación de información no se haya fijado?”, cuestionó Lagos al respecto.

Tanto la OPS como la Organización Mundial de la Salud (OMS) trabajan en conjunto y han estado al frente de la pandemia del Covid-19, que hasta ahora ha cobrado la vida de 24,906 en 196 países a nivel mundial. Hasta este viernes se registran más de 553,244 afectados por el nuevo coronavirus.

Nicaragua registró la noche de este jueves 26 de marzo su primera muerte, y se elevó a tres los casos confirmados. Los dos nuevos casos reportados este viernes pertenecen a un hombre de 70 años y una mujer de 52. A nivel centroamericano se contabiliza 1,596 contagiados y 34 muertes.

Minsa reconoce cifras del SICA

Luego que la OPS reconoció su “error”, el secretario general del Minsa, Carlos Sáenz, aceptó las disculpas y expresó tal situación “no se debe repetir”, y señaló que el régimen orteguista, trabaja únicamente con los datos proporcionados por el Sistema de Integración Centroamericana (SICA). “Las cifras emitidas por el Gobierno de la República de Nicaragua, son las únicas cifras con las que trabaja el SICA», dijo Sáenz.

Sin embargo, ni el reconocimiento, ni las disculpas del «error» que realizó la OPS, convencen a los especialistas de salud. «Ese supuesto error de la OPS crea mucha suspicacia por la forma hermética que se ha manejado la información. El tema aquí, se retractaron porque hubo una presión política, no cabe la menor duda, porque hace quedar mal al gobierno», manifestó el especialista en epidemiología Rafael Amador.

El epidemiológo señaló que esta situación solo afecta a los nicaragüenses, porque da la impresión de que la «epidemia está controlada». «Al reportar menos casos o dando la idea de que la epidemia está controlada, la gente pudiera a empezar a descuidarse, y en esa forma, a someterse a exposición innecesaria y así producirse más casos por descuido debido a la desinformación», refirió.

«Crea más incertidumbre y se sabe que la información que sale del Ministerio de Salud pueden ser erráticas y pueden ser perversas, malintencionadas», advirtió por su parte Lagos.