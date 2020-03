Desde que inicio la semana, una buena parte de tramos en el mercado Roberto Huembes han permanecido cerrados, sus dueños han decidido detener por un tiempo indefinido las labores como una medida de protección ante la pandemia del Covid-19.

Solo en el sector de las artesanías, más 80% por ciento de negocios no están atendiendo, los pocos comerciantes que sí están llegando aseguran que las ventas se encuentran pésimas, están perdiendo el poco dinero que habían ganado semanas antes.

«Escucho decir que todo esta normal, pero ya tenemos una semana trabajando a solas, unos vienen, otros no, los que estamos en el portón (entrada principal a los pasillos) estamos siendo amenazados por las autoridades del mercado que si cerramos nos van a multar con 3 mil o 5 mil córdobas, no sabemos qué hacer pues las ventas están muy malas, no estamos vendiendo, todo se encuentra vacío», dijo una comerciante que prefirió el anonimato por temor a represalia.

La vendedora mencionó que desde el lunes, solo ha podido vender 220 córdobas, ella abre a las 9:00 de la mañana y cierra a las 5:00 de la tarde. Antes, lograba sacar por lo menos 1,000 córdobas. La marchante también tuvo que despachar a sus colaboradores pues no tiene dinero para sostenerles el salario.

Otras zonas del centro de compras

En el sector de la piñatas, la realidad es la misma, unos comerciantes llegan y otros no, y las ventas se encuentran por el suelo.

«La gente esta priorizando los alimentos, nos esta yendo muy mal, similar a cuando inicio la crisis política en abril del 2018, abrimos con la esperanza de picar algo, pero nos vamos con las manos vacías», manifestó Ramiro Pérez, comerciante.

Otro sector del centro de compras perjudicado es el de los ferreteros. Los dueños de negocios reportan una baja considerable en sus ventas, por la misma razón, la población solo llega a comprar productos de la canasta básica.

Estos también se han visto obligado a realizar recorte de personal.

La mayoría de tramos donde se comercializa ropa, zapatos, productos de belleza, de higiene entre otros, también lucen cerrados, los pocos comerciantes que llegaron hoy dijeron que si la situación sigue empeorando y en Nicaragua los casos de Covid-19 siguen aumentado van a también que quedarse en su casa.

«Que Dios nos de la fuerza para soportar lo que se viene, es triste venir al mercado e irse con las manos vacías, ver el ambiente decepcionante, los tramos cerrados, la gente solo pasa de largo y no compran, ojalá que de verdad podamos superar esto, una crisis mundial», manifestó Gregorio Salazar, marchante.