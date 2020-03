Tras confirmar cuatro casos positivos y al cumplirse período de incubación del virus: «la próxima semana se esperan más casos», advierte epidemiológo

Hasta este viernes Nicaragua registra cuatro casos positivos de coronavirus (Covid-19): dos recién confirmados, uno estable y un fallecido. Pero, en los próximos días pudieran revelarse más casos debido a que se cumple el tiempo de incubación del virus, que es de 14 días, tomando como referencia la fecha del primer caso confirmado, el 18 de marzo, afirmó el especialista en epidemiología, Rafael Amador.

El especialista ejemplificó la situación como la puesta de unas palomitas de maíz, que a poco a poco van reventando hasta llegar a su punto máximo. «Imagínese usted cuando ponen hacer palomitas de maíz que primero revienta uno, después revienta otra, y otra, y de repente empiezan a reventar muchas al mismo tiempo», declaró.

Lea además: Sobre la OPS y los números de casos confirmados especialistas dicen: «Esos no son errores, es un asunto de conveniencia»

“Así, poco a poco se van acumulando los casos, que a su vez están entrando en contacto con más y más gente. El periodo de incubación del primer caso va a presentar la enfermedad antes del segundo caso, y este antes del tercer caso”, señaló Amador.

“La diferencia es que hay gente que se contagia primero y van contagiando poco a poco, y ahí empiezan a aparecer los casos confirmados, algunos que ni cuenta se darán que tienen la enfermedad, otros se van a poner más enfermos; mientras tanto los otros se va poniendo un gran número de casos porque se contagiaron al mismo tiempo, y ahí es donde viene el riesgo, que la próxima semana se esperaría que comiencen a aparecer más casos porque nos hemos estado contagiando de forma silenciosa”, explicó Amador.

Puede interesarle: Coronavirus: por qué México y Nicaragua son los países de América Latina con menos medidas restrictivas frente al covid-19

¿El “pico” del virus?

“El pico se produce porque hay muchos casos acumulados en corto tiempo. Cuando hablamos de pico, es el punto más alto de la curva. La gente se contagió, se empezaron a acumular los casos, empezar acumular los contagiados y de pronto empezaron a aparecer los enfermos graves, y de pronto empezaron a llegar a los hospitales y los hospitales empiezan a tener una sobre saturación de pacientes en poco tiempo”, señaló Amador.

El especialista insistió en la importancia de practicar las medidas preventivas para evitar llegar a ese “pico”. “¿Cómo se aplana el pico? En que el contagio se haga más lento de modo que la gente se vaya enfermando gradualmente y no todos de un solo, por eso es que se manda a aislar a las personas en sus casas para que no se siga reproduciendo mayor cantidad de contagiados que al cabo de 15 van a empezar a presentar la enfermedad severa”, destacó.

Amador animó a los nicaragüenses a mantener la “autocuarentena” porque ayudará a que no se registre una “curva súbita”.

Lea también: Poca gente en calles y centros de compras de Managua por amenaza de coronavirus

Quédese en casa

La velocidad de propagación del Covid-19 ha demostrado, en países como Italia y España donde se registran la mayor cifra de muertes, que la prevención es la mejor manera de combatir un brote, por eso, el especialista aconseja a los nicaragüenses a no salir de sus casas si no es necesario, no enviar a los niños a clases y mantener el distanciamiento social.

La pandemia del nuevo coronavirus ha cobrado la vida de 24,906 en 196 países a nivel mundial. Hasta este viernes se registran más de 553,244 afectados.