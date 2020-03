Pocos buses y pocos pasajeros en el TUC y transporte intermunicipal por el Covid-19

El Covid-19 ha disminuido la cantidad de usuarios en el Transporte Urbano Colectivo (TUC) e intermunicipal del país y asimismo la flota de unidades en circulación, esto para amortiguar la afectación en el sector.

Aunque los dirigentes del TUC no han anunciado el recorte, bajo anonimato socios de varias cooperativas confiaron a este medio de comunicación que a lo interno varios decidieron no sacar todos los buses porque es notable la disminución de pasajeros “y no podemos andar dando vueltas con cinco o diez personas. A como está no sacamos ni para el diesel y el pago del chofer”, dijo un cooperado.

La modalidad que algunos mantienen es trabajar día de por medio o cerrar operaciones temprano, esto ante la autocuarentena de miles de nicaragüenses por el nuevo coronavirus (Covid-19). “Hay una amenaza de que tenemos que trabajar normal, pero sencillamente no podemos. Estamos reportando pérdidas”, explicó otro socio de cooperativa.

En el caso del transporte intermunicipal que viaja hacia el norte es similar. Francisco Moreno, presidente de la Cooperativa de Transporte del Norte (Cotran), reconoció que sostuvieron una reunión con el resto de cooperativas que salen de la terminal Rigoberto Cabezas, en el mercado Mayoreo, y se decidió bajar la frecuencia de salida de unidades en algunos horarios.

“Estamos reduciendo la frecuencia de salida. Los ruteados íbamos a media hora o cada 15 minutos hasta Sebaco. Ahora en algunos casos, cuando no son periodos de demanda, se va a una hora. También algunos buses no salen cuando no hay pasajeros”, sostuvo Moreno.

TUC de Managua

El Transporte Urbano Colectivo (TUC) de Managua está compuesto por 835 unidades, divididas en 35 rutas.

Los dirigentes del TUC y las autoridades del Instituto Regulador del Transporte del Municipio de Managua (Irtramma) no han dado la cara para hablar del sector en estos tiempos del coronavirus (Covid-19). Las medidas que se han tomado han sido individuales, de casa socio.