Mined usa a la Policía Orteguista para amenazar a padres en Ocotal que se niegan a enviar a sus hijos a la escuela por el Covid-19

El Ministerio de Educación (Mined) recurrió a la Policía Orteguista (PO) para amenazar a los padres de familia que en el municipio de Ocotal, departamento de Nueva Segovia, promueven el confinamiento social para que no se envíe a los niños y adolescentes a las escuelas, siguiendo las medidas de prevención para evitar el contagio del nuevo coronavirus.

En Ocotal desde que el Minsa confirmó el primer caso de coronavirus en el país, el pasado 18 de marzo, los padres de familia dejaron de enviar a sus hijos a las escuelas, como lo han hecho la mayoría en los demás departamentos, practicando el aislamiento social y evitar la aglomeración de personas, siguiendo campaña de la oposición en la Coalición Nacional conforme las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Marcos Herrera, diácono de la Iglesia Católica, refirió que la decisión de no mandar a los niños a las escuelas la tomaron «por la actitud irresponsable» del régimen de Daniel Ortega de no suspender las clases oficialmente, a pesar del riesgo del contagio masivo.

En Nicaragua se han confirmado cuatro casos positivos de Covid-19 y de los cuales uno murió el jueves 26 de marzo. Hay 15 casos sospechosos.

Sin embargo, el pasado miércoles 25 de marzo los delegados del Mined se reunieron con los directores de los colegios públicos, privados y subvencionados para ordenarles que deben reanudar las clases el próximo lunes 30 de marzo.

Herrera explicó que los profesores enviaron una circular en los grupos de Whatsapp con los padres de familia, notificando que deben enviar a los estudiantes, medida que fue rechazada por los padres de familia.

A través de los mensajes por la red social Herrera mandó mensajes de que él mantiene su decisión de «preferir no arriesgar la vida de mis hijos», a lo que el resto de madres y padres estuvieron de acuerdo en no mandarlos a clases.

«Este gobierno cree que los niños no son de carne y hueso, sino de otro material, no toma en serio la pandemia, pero nosotros debemos evitar no exponerlos al contagio del coronavirus», afirmó Herrera.

Ante el rechazo a la decisión del Mined de normalizar las clases, se les ordenó a los profesores «ir de casa en casa a buscar a los niños para forzarlos a regresar a las clases». Esas visitas estarían programadas para el próximo lunes 30 de marzo, afirmó el diácono.

Lea mandan a la PO

Debido al respaldo que recibió la posición del Herrera, uno de lo más de sesenta docentes despedidos por el régimen orteguista por haber apoyado las protestas antigubernamentales que estallaron en abril del 2018, la Policía Orteguista retomó el asedio contra el autoconvocado.

Este viernes 27 de marzo, unos 15 antimotines llegaron a buscar a Herrera a su negocio, la Farmacia Inmaculada, pero al no encontrarse, se quedaron afuera del local por más de seis horas.

El asedio y hostigamiento de la PO contra Herrera y otros autoconvocados en Ocotal ha sido constante en los dos años de crisis sociopolítica. Sin embargo, había cesado los últimos días, pero resurgió por la campaña que promueve de no hacerle caso al Mined.

«Hay que seguir los lineamientos de la OMS y de la Iglesia Católica, que a través de diferentes comunicados nos han pedido quedarnos en nuestras casas y en precaución hasta suspendieron las actividades religiosas de la Semana Santa. Por eso, mantenemos que nuestros hijos no irán a clases, no los vamos a arriesgar sus vidas por un gobierno irresponsable», afirmó Herrera.

El Mined estaría chantajeando a los directores de los colegios parroquiales que reciben subvención estatal con quitárselas, sino reanudan las clases la próxima semana. Eso significaría el despido de profesores. Sin embargo habría la firmeza de la mayoría de las familias en Ocotal de mantener la cuarentena social.