Padres de familia de Boaco dejan de enviar a sus hijos a clase para protegerlos del Covid-19

Padres de familia del colegio público boaqueño Emilio Sobalvarro decidieron dejar de enviar a sus hijos a clase, como medida de prevención ante la pandemia del Covid-19. Este jueves 26 de marzo un grupo de madres intentó presentar la carta en la que explican sus motivos; pero las autoridades del centro se negaron a recibirla. El colegio cerró persianas y portones y al lugar se presentó una patrulla de antimotines.

«Venimos ante usted para exponerle nuestra preocupación ya que hemos visto que están haciendo caso omiso a lo que en el mundo entero desgraciadamente está sucediendo y peor aún ahora en nuestro país con respecto al Covid-19», dice el documento, dirigido a la directora Martha Lorena Leiva y la subdirectora Xiomara Picado.

De acuerdo con la misiva, los padres de los alumnos del Emilio Sobalvarro se enteraron «por medio de una circular y por mensaje de texto» de que el colegio hacía un llamado a enviar a los estudiantes a la escuela «como que nada está sucediendo».

«Si bien es cierto que cada quien tiene derecho de pensar como quiere, eso no significa que puedan obligarnos a nosotros a pensar igual que ustedes. Aunque el Ministerio de Educación, incluso el Gobierno, no ha querido suspender las clases, nosotros los padres de familia nos hemos visto en la obligación de tomar medidas drásticas al no mandar a nuestros amados hijos a la escuela», reza la carta, firmada por once personas.

Amenazas

La tarde que varias madres llevaron el documento para entregarlo a las autoridades del colegio, no las dejaron pasar del portón, que fue cerrado desde la 1:00 p.m. Poco después apareció una camioneta de la que, según fuentes consultadas, se bajaron dos antimotines que se apostaron frente al portón cerrado. Las madres decidieron retirarse para «no hacer bulto» y volvieron cuando los antimotines ya se habían ido.

Aida Fletes, madre de dos alumnas de ese colegio, habló con el Canal 3, de Boaco, que dio cobertura al plantón. «No vamos a mandar a nuestros hijos por la pandemia. No los vamos a mandar a los niños ni que manden los mensajes que manden», sostuvo. Y explicó que el centro escolar les informa continuamente «que en ningún momento se han suspendido las clases».

Según Fletes, una profesora del Emilio Sobalvarro incluso aseguró que le pondrá «cero en matemática al niño que no llegue a clase».

Persistirán

Se espera que este lunes las madres intenten presentan nuevamente la carta, para que las autoridades del colegio la firmen a manera de justificación para que los niños no pierdan el año escolar.

«Viendo su incomprensión nos vemos obligados a tomar nuestras medidas por amor a nuestros hijos y a nuestras familias como padres responsables y no enviaremos a nuestros hijos a las aulas de clase tomando esto como medida preventiva implementada en otros países para evitar el contagio», se expone en el documento.

» Nuestros hijos no asistirán a clases por el tiempo que estimemos conveniente hasta que estemos convencidos de que no correrán ningún riesgo, pues no estamos dispuestos a exponerlos cuando en nuestras manos está evitar perjudicar su salud y perjudicar su vida».

