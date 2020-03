Berman Espinoza camino al reinado de ponches, sube al cuarto lugar de la historia

Berman Espinoza aterrizó el año pasado en el exclusivo club de lanzadores de mil ponches en la historia de nuestro beisbol y rápidamente se ha proyectado hasta la cuarta posición con 1,228 “fusilados”, luego de superar la noche del viernes al legendario tirador granadino de bola submarina, Diego Raudez.

Berman parece disponer de tiempo y la salud para pensar en la cima. Solo que a partir de ahora, el camino será lento y pesado. En el último año pasó encima de Joaquín Avendaño, Marvin Zelaya, Luis Cano, Julio Raudez y Diego.

Sin embargo, para llegar a la cúspide necesita 75 ponches para desplazar a Martín Bojorge de la tercera posición, 235 abanicados para dejar atrás a Asdrudes Flores y 322 “chocolates” para destronar a Julio Espinoza. De modo que estamos hablando de aproximadamente tres temporadas más doblegando a los bateadores.

Con 33 años de edad y un historial saludable de su brazo, Berman cree que tiene una oportunidad de convertirse en el rey de los ponches de nuestro beisbol, pero no está obsesionado con el asunto y prefiere ir paso a paso.

“Ahorita estaba enfocado en el que estaba arriba de mí (Diego Raudez). No voy pensando en el primero, sino en el siguiente. Voy uno a uno. Mi próxima meta es superar a Martín Bojroge. Siempre que tengamos salud, voy a buscar como romper el récord, sino hasta donde Dios me lo permita”, afirma Berman, nacido en León, pero residente en Matagalpa desde hace más de 10 años.

Berman no esconde su interés por la corona de los ponches, aunque sabe que con el paso del tiempo su velocidad puede ir mermando, lo mismo que su frecuencia ponchadora.

“Estoy enfocado en ponchar más bateadores y de alguna forma este me ha ayudado a ser un mejor lanzador porque he mejorado mi localización, tratando de poner la pelota en el lugar que creo que no la puedan conectar. Sé que más adelante va a ser más difícil ponchar, así que estoy aprovechando este momento”, evalúa el derecho que es dueño de un dañino slider.

Y en efecto, en las últimas seis temporadas, incluyendo esta, Berman ha ponchado a casi un bateador por inning. Desde el 2015, ha propinado 531 ponches en 541 episodios. Esto ha hecho elevar el ritmo ponchador de su carrera.

En el club de nueve lanzadores de mil o más ponches en nuestro beisbol, Berman tiene la segunda mejor frecuencia de bateadores abanicados con 7.9 “kaes” cada nueve innings. El mejor ritmo le corresponde al zurdo Luis Cano, quien se fue del juego con 8.3 “chocolates” cada nueve episodios.

Los ponches están fluyendo para Berman, pero las victorias no. De hecho, perdió 2-1 ante Estelí la noche del viernes. A pesar de lanzar con mucha efectividad, tiene balance de dos victorias y dos derrotas en esta temporada. Lleva 96 triunfos en su carrera, rumbo a cumplir otra meta importante, los 100 éxitos.

“Las victorias se me han hecho difícil, pero sé que voy a llegar a las 100 y será otro motivo de mucho orgullo para mí y mi familia. Me siento agradecido con Dios por la carrera que he tenido”. Agregó el espigado tirador derecho, que estuvo firmado por los Filis de Filadelfia.

El ranking

Este es el club de lanzadores con mil ponches en la historia de los campeonatos nacionales de beisbol de Nicaragua: