EN VIVO | Paciente de 70 años con Covid-19 en Nicaragua se encuentra «delicado»

Nicaragua confirma dos nuevos casos de coronavirus. La pandemia del nuevo coronavirus ha cobrado la vida de 24,906 en 196 países a nivel mundial. Hasta este viernes se registran más de 553,244 afectados por el nuevo coronavirus.

Este es el minuto a minuto sobre los avances del coronavirus a nivel mundial este sábado 28 de marzo.

10.30 a.m. Paciente con Covid-19 en estado «delicado». El hombre de 70 años que llegó de Estados Unidos y resultó positivo con coronavirus mantiene una condición delicada, informó Carlos Sáenz, Secretario General del Ministerio de Salud (Minsa) la mañana de este sábado. El funcionario agregó que está recibiendo la atención necesaria según el protocolo.

Sobre los otros dos pacientes: el primero que se reportó en el país y una mujer de 54 años que llegó de Estados Unidos, Sáenz dijo que están evolucionando bien. Incluso dijo que el primer paciente se encamina a una posible alta médica.

Nueva York pospone las primarias demócratas por el coronavirus. El gobernador del Estado, Andrew Cuomo anunció este sábado que las primaras, que estaban previstas para el 28 de abril, ahora se realizarán el 23 de junio. «La salud pública es nuestra pioridad número uno», dijo Cuomo en su cuenta de Twitter. El estado ya registra 728 muertos por Covid-19.

I’m deeply saddened that we have lost 728 New Yorkers to Coronavirus.

We are fighting to save every life. You must help by following all health protocols.

We ALL have a role to play to reduce the spread of this virus.

Help us save lives.

— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) March 28, 2020