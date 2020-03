Nicaragua excluida de asistencia monetaria de Estados Unidos a países más vulnerables ante Covid-19

Nicaragua no fue incluida en los 64 países que recibirán asistencia monetaria del gobierno de Estados Unidos para enfrentar la pandemia del Covid-19. Se trata de una «inversión inicial» de casi 274 millones de dólares provista por el Departamento de Estado y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés).

Según el sitio oficial del Departamento de Estado, de ese total, 100 millones serán para asistencia de emergencia en salud y 110 millones para asistencia humanitaria, y serán proporcionados a «hasta 64 de los países más vulnerables que enfrentan la amenaza de esta pandemia global»; mientras que la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) recibirá 64 millones de dólares «para ayudar a abordar las amenazas planteadas por el Covid-19 en situaciones de crisis humanitaria existentes para algunas de las personas más vulnerables del mundo «.

Para el analista Eliseo Núñez, la no inclusión de Nicaragua «más que ser un asunto político tiene que ver con la actitud del Estado de Nicaragua, que no ha tomado ninguna medida de prevención» para hacerle frente a la pandemia del Covid-19 y va en contra de lo que casi todos los demás estados de América Latina y el resto del mundo están haciendo.

«¿Qué razón tiene trasladarle recursos a un gobierno que dice que aquí no va a pasar nada con el coronavirus y que su sistema de salud es el mejor del mundo y que no va a suceder ninguna pandemia?» Obviamente si no tenés problemas, no necesitás recursos», señala el analista. «¿Para qué querés dinero si podés solucionar con lo que tenés? Ese ha sido su mensaje y es lo que están demostrando con sus hechos, pero el discurso afuera es otra cosa. Tienen anuncios en redes y canales internacionales diferentes de lo que están diciendo aquí. Afuera están pegando el grito al cielo como si estuvieran haciendo una gran prevención y adentro no están haciendo absolutamente nada».

En el caso de El Salvador, que tampoco aparece entre los países beneficiados, existen arreglos directos con Estados Unidos y bajo ese esquema «no entra en el paquete global, pero no por las mismas razones que Nicaragua», sostiene Núñez.

Los países seleccionados

La mayoría de los países incluidos en la lista pertenecen a África. En el caso de América Latina, fueron seleccionados Jamaica (700 mil dólares), Paraguay (1.3 millones de dólares), Haití (2.2 millones de dólares), Colombia (8.5 millones de dólares) y Venezuela (9 millones de dólares); mientras que 1.7 millones de dólares serán destinados a países del Caribe.

El objeto de la ayuda es apoyar los esfuerzos en comunicación de riesgos, agua y saneamiento, control de infecciones, manejo de los casos de Covid-19, fortalecimiento de los laboratorios y vigilancia de la propagación del virus.

«Las agencias del gobierno de los Estados Unidos están trabajando juntas para priorizar la asistencia extranjera basada en la coordinación y el potencial de impacto», destaca la publicación.

Nicaragua se queda fuera de esta primera inversión estadounidense, pese a que la precaria situación de suministro de agua potable en muchos barrios y regiones del país aumenta la vulnerabilidad de los ciudadanos ante la amenaza del Covid-19, ya que la higiene es elemental para evitar la propagación del nuevo coronavirus.

Régimen pidió que le quiten sanciones

Esta semana el canciller del régimen orteguista, Denis Moncada Colindres, envió una carta compartida en la que junto a ocho otras dictaduras, que enfrentan sanciones unilaterales de Estados Unidos y la Unión Europea, piden a la Organización de Naciones Unidas (ONU) gestione para que se suspendan las medidas. El argumento tras la solicitud es el Covid-19, a pesar de que en Nicaragua la pandemia ha sido completamente minimizada.

