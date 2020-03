Dennis Martínez: «Los dirigentes serán responsables de las familias que puedan morir»

Edgard Montiel caminó al cajón de bateo con una particularidad en el segundo desafío entre Bóer y Jinotega en el norte: un pañuelo azul cubría su rostro. A pesar de las amenazas de los dirigentes, los deportistas nicaragüenses tratan de dejar su punto de vista, algunos sin decir una palabra. Y hay una coincidencia entre todos: no es cuestión de política, sino de salud. Tres días atrás los equipos del Tortuguero y la Cruz de Río Grande fueron amenazados con 600 dólares de de multa y tres años de expulsión de la Serie del Atlántico. Y también el muchacho de 21 años Robbin Zeledón fue castigado con un año de sanción simplemente por pedirle la baja a Jinotega por temor al coronavirus.

Esas escenas escalofriantes y sacadas de un libro de fantasía para el mundo fueron leídas por Dennis Martínez desde su casa en cuarentena en Miami. El Presidente, como se le conoce por su liderazgo y apoyo sin buscar nada a cambio, volvió a enviar unas palabras para tratar de hacer consciencia en los dirigentes del deporte nicaragüense. Martínez no busca protagonismo, ha dicho públicamente que no le interesa ningún puesto político y es alguien que se codea de tú a tú con grandes figuras del deporte mundial y durante toda una vida ha salido en revistas, televisión, radio y periódicos. «Los dirigentes deben tener conciencia en torno a todo lo que está ocurriendo. Ellos serán los responsables de las familias que puedan morir. Les hago un llamado porque para mañana ya puede ser demasiado tarde. Solo hay que ver la manera en la cual se propaga el virus y ha atacado a las grandes potencias. No podrán ir a acostarse con ese peso en sus consciencias», señaló Martínez.

También el astro nicaragüense aplaudió enormemente la decisión de Robbin Zeledón. «Qué gran coraje de ese muchacho, tuvo la valentía de pensar en su familia y su vida y en el contexto que se vive en Nicaragua eso algo muy significativo, es sin duda un ejemplo a seguir. El trabajo y dinero es secundario cuando la vida está en juego. Asimismo, vi las fotos de Montiel cubriéndose su cara porque sabe que esto es enserio. Las autoridades deben reaccionar ahora», reiteró.

«En tiendo el miedo»

Una de las preocupaciones de los nicaragüenses es: «si no trabajo, no como». Martínez agregó: «Yo entiendo el miedo y la necesidad por trabajar y la parte económica, pero sin salud no se puede ni trabajar ni tener dinero. Ahora en el caso de los jugadores nosotros vivimos una situación en 1994 cuando nos fuimos a huelga. Los jugadores son los actores, los reyes del show y sin ellos no habrá juegos. En aquel entonces todos los jugadores perdimos mucho dinero y no nos preocupó, aquí se deben unir y pelear por el derecho a la vida», concluyó Martínez.