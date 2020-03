La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de los Estados Unidos autorizó este domingo 29 de marzo el uso limitado de cloroquina e hidroxicloroquina dos medicamentos que son investigados como tratamientos contra el nuevo coronavirus; y que Donald Trump promovió como un cambio en la lucha contra el nuevo coronavirus.

La FDA emitió una autorización de emergencia que permite que los medicamentos, que fueron donados junto a otros medicamentos, «sean distribuidos y recetados por médicos a pacientes adolescentes y adultos hospitalizados con Covid-19, según corresponda». Detalló además que esta donación también podría ser usada en ensayos clínicos.

De acuerdo a esta instancia, el sulfato de hidroxicloroquina y el fosfato de cloroquina son medicamentos para tratar la malaria y otras enfermedades. Hasta el momento, sostienen, los fármacos han mostrado actividad en estudios de laboratorio contra coronavirus, incluido el SARS-CoV-2 (el virus que causa COVID-19), pero se necesitan más exámenes.

«La cloroquina se ha utilizado en el tratamiento de la malaria durante muchos años, hasta que la resistencia a los medicamentos por el parásito de la malaria se volvió común», señaló a BBC Mundo Stephen Morse, profesor de epidemiología de la Universidad de Columbia (EE.UU.).

En días anteriores, el mandatario Donald Trump aseguró que estos medicamentos podría cambiar el juego para frenar la propagación del Covid-19 en el mundo y sobre todo en Estados Unidos. «Se ve como algo muy alentador, con resultados iniciales muy, muy alentadores. Y podremos hacer que ese medicamento esté disponible casi de inmediato», dijo Trump la semana pasada.

HYDROXYCHLOROQUINE & AZITHROMYCIN, taken together, have a real chance to be one of the biggest game changers in the history of medicine. The FDA has moved mountains – Thank You! Hopefully they will BOTH (H works better with A, International Journal of Antimicrobial Agents)…..

