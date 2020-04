Braulio Silva quedó a tres outs de juego sin hit ni carrera ante Jinotega

Después de cuatro triunfos consecutivos contra el Bóer, solo un picheo de filigrana podía detener a las Brumas de Jinotega y se encontraron con una tarde inspirada de Braulio Silva, quien quedó tan cerca como a tres outs de forjar el primer juego sin hit ni carrera de esta temporada en el Campeonato Nacional de Beisbol Superior.

Jinotega dividió honores con el Bóer en un doble juego de reprogramación este miércoles en el Estadio Nacional Dennis Martínez.

El primero lo ganaron los visitantes 3-2, con picheo combinado de Elías Gutiérrez, Yeris González y Harvin Talavera, para superar en la colina a Róger Marín. Gutiérrez fue el ganador, con seis episodios de cuatro hits y dos anotaciones, que fueron producto del jonrón 13 de encendido Juan Carlos Urbina. Perdió Marín y salvó Talavera.

Urbina es el máximo tumba cerca de la presente temporada, casi suplicando la cifra de sus más cercanos perseguidores, Justo Rivas y Sheylon Putchie, quienes llevan seis cuadrangulares cada uno.

Ese fue el cuarto triunfo en fila de las Brumas sobre la tribu, tras la barrida de tres juegos del pasado fin de semana. Esta reacción, tiene a los norteños metidos de lleno en la pelea por la clasificación a la segunda vuelta, a la cual le podría dar forma el fin de semana que enfrentan a Madriz, el equipo que solamente lleva una victoria en 27 encuentros.

El Bóer puso freno al gran momento de Jinotega, con un picheo de altos kilates de Braulio en el duelo de fondo. El derecho de envíos de poder llegó al último innings (el séptimo por tratarse de un doble juego) sin permitir hit, con solamente una bases por bolas y un golpe, pero Maycol Contreras acabó con el sueño al pegar un doblete.

Silva perdió el no hitter y hasta la blanqueada, pero no dejó escapar la victoria con pizarra de 8-2. El perdedor fue Luis Felipe Calero. Edgard Montiel y Janior Montes se volaron la cerca por la tribu. Braulio tiró 6.2 entradas de tres imparables, dos anotaciones, dos bases y cinco ponches. Adolfo Flores entró a sacar el último out.

Jinotega quedó con balance de 13-12, empatado con Matagalpa en el décimo lugar de la tabla general, la cual tiene a León con registro de 14-13 para completar los tres comodines. Sin embargo, Carazo está apenas un juego abajo y Zelaya Central también tiene chance al estar ubicados a juego y medio del trío de comodines.

Todo se podría decidir el fin de semana. Jinotega tiene la ventaja de enfrentar a Madriz, mientras que Masaya, otro equipo que lucha por clasificar, también tiene buenas perspectivas al enfrentar al sotanero del grupo A, Granada.

León se la juega ante Chinandega y Matagalpa también tiene una serie dura contra el equipo sorpresa del torneo, Nueva Segovia.

Zelaya Central tiene un panorama complicado al medirse a los Dantos y Boaco va tras el milagro porque una barrida ante Chontales les daría el tercer lugar del grupo B, porque aunque empataría, se quedaría con la posición por ganar la serie entre ellos.

La Costa Caribe va a confirmar su clasificación al enfrentar a Río San Juan y el Bóer a defender el liderato del grupo A contra Estelí.