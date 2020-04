Nicaragua sin revelar número total de pruebas de Covid-19

Contrario a otros países de la región centroamericana, Nicaragua no revela la cantidad de pruebas realizadas a personas sospechosas del nuevo coronavirus (Covid-19), levantando críticas en diferentes sectores de la sociedad por el hermetismo e incluso haciendo dudar que en realidad solo sean cinco los casos positivos.

El epidemiólogo Rafael Amador expone que el secretismo con respecto a las pruebas permite la especulación en la población de que no se están haciendo, por lo que las autoridades del Ministerio de Salud (Minsa) están en la obligación de brindar información transparente y precisa, y aclara que no debe ser porque se trata de una pandemia. Tiene que ser una política institucional.

“El hecho de no hacerse (las pruebas) no le permite a nadie comprender el comportamiento de la enfermedad porque existen muchísimos asintomáticos que andan contagiando a otras personas”, destaca Amador, quien reconoce no saber si se están realizando o no las pruebas, pero critica la falta de información por parte del Minsa sobre este aspecto.

LA PRENSA ha hecho un levantamiento de la cantidad de pruebas del Covid-19 que reportan los países de la región y ha constatado que Panamá es el que lidera con 7,333 pruebas y también con el número de casos confirmados: 1,317. Le sigue Costa Rica con 4,218 exámenes realizados y 375 personas que dieron positivo.

Luego está El Salvador con unos 1,395 test y 33 casos positivos, Honduras con 510 pruebas hasta el 27 de marzo y 172 casos; y Guatemala con 491 exámenes y 46 resultados positivos.

Lea: Centroamérica frente a la pandemia

En los casos de Belice y Nicaragua sus autoridades no publican la cantidad de pruebas realizadas y se limitan a reportar tres y cinco casos confirmados, respectivamente.

Lo más cercano que hay respecto a Nicaragua es una cifra imprecisa que brindó en días pasados el secretario general del Minsa, Carlos Sáenz, en una entrevista a Canal 10. “Puede andar alrededor, no te podría decir, andaba como, más o menos unas 200, ciento y pico (de pruebas). No te podría decir en este momento”, respondió.

Ya que no quieren cerrar fronteras

La neumóloga Taki Moreno, presidenta de la Asociación Nicaragüense de Neumología (Anine), cuestiona que el Estado no tome medidas como el cierre de fronteras o decretar cuarentena, a como lo ha hecho la mayoría de países centroamericanos.

“Pongamos que no quieren cerrar fronteras, pero ¿por qué no le hacen las pruebas a los contactos que tuvo las personas confirmadas con el virus? Es lo mejor”, insiste Moreno, quien sostiene que mantener centralizadas las pruebas en el Minsa “es por tener el control de la cifras y mostrar estadísticas que son falsas”.

Lea también: Director ejecutivo de la OMS: Centroamérica está «al principio de la epidemia»

Ejemplo de Costa Rica

El Gobierno de Costa Rica, a través de su Ministerio de Salud ha avalado ocho laboratorios privados para realizar pruebas del Covid-19. Además mantiene las pruebas en su sistema de salud público.

Esta decisión de autorizar centros privados es para potenciar las pruebas y así aislar a las personas que se les confirme el virus, para evitar que contagie a más ciudadanos. En Nicaragua, en días pasados los centros privados solicitaron formalmente al régimen la autorización para realizar pruebas, pero no ha habido respuesta.

Epidemiólogos han señalado a China Taiwán y Corea del Sur como casos modelos a replicar. En ambos países se realizaron miles de pruebas, incluso en las vías públicas, para identificar personas infectadas y aislarlas para evitar el contagio a otras.