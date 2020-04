Temor en San Ramón Matagalpa, por supuesto mal manejo de caso Covid-19

Hubo menos movimiento que el habitual, este miércoles 01 de abril en San Ramón, donde la gente teme ser contagiada de Covid-19, enfermedad de la que afirman que conocen por lo menos un caso positivo detectado en esta pequeña ciudad en el departamento de Matagalpa, al norte del país, aunque no se ha informado de ello oficialmente.

Se trata, según habitantes de San Ramón, del quinto caso en el país confirmado el 31 de marzo por Rosario Murillo en su habitual comparecencia en uno de sus medios de propaganda, aunque la vicepresidenta no mencionó identidad ni el lugar de residencia del enfermo.

“Y otro caso importado, un señor de 76 años, quien ingresó de Estados Unidos el 20 de marzo y que el 22 inició síntomas. Él tiene múltiples afectaciones en su salud, es una persona con hipertensión, diabetes, obesidad, múltiples afectaciones crónicas que ya estaban, que ya tenía. Inició síntomas el 22 y se encuentra en tratamiento y en condición estable…”, dijo Murillo el martes recién pasado.

Sin embargo, en la ciudad de San Ramón, hay pobladores que manejan identidades del supuesto afectado y de otras tres personas que habrían tenido contacto directo con él y que estarían bajo vigilancia de las autoridades de salud.

Mientras tanto, en su intervención de este miércoles, Murillo dijo que dos personas que “son contactos del hermano de 76 años, por prevención también están en seguimiento cercano y responsable, siempre solidario”.

Supuestos militantes reclaman

Sin embargo, en la ciudad de San Ramón, personas que se identifican como “militancia del FSLN” (el partido de Ortega), criticaron a través de un comunicado “la irresponsabilidad de todas las autoridades municipales de no informar, de mentir y manipular información sobre lo pertinente al Covid-19 en San Ramón”.

El municipio de San Ramón es considerado como un “bastión histórico” del oficialismo y desde la revolución de 1979 ha sido gobernado siempre por el Frente Sandinista. Pero, las diferencias internas de ese partido arreciaron esta vez, por el manejo del supuesto caso positivo de Covid-19.

En el comunicado, la “militancia del FSLN”, que omite identidades de quiénes la conforman, llama a las autoridades municipales a las de salud y al secretario político municipal del orteguismo, Orlando Izaguirre, a que “no traten de minimizar o desmentir la información…”.

Temor en el municipio

Un habitante de San Ramón, sugiriendo anonimato, relató que este miércoles, “toda la mañana la gente del Frente ha estado histérica con ese comunicado y buscando la manera de desmentirlo”. “Mientras no haya un comunicado oficial del gobierno, todas las instituciones estatales van a seguir trabajando… así está la Alcaldía, así están las escuelas, no hay paro de ningún tipo, pero, el hecho de que ya haya un caso, a mi me preocupa, porque significa que habrá diez, veinte y más afectados”, señaló el poblador, asegurando que “a mi familia le digo que tomemos todas las medidas necesarias, manteniéndonos encerrados lo más que sea posible”.

“El problema es que se mencionan nombres y la gente especula y se crea histeria por quiénes hayan tenido contacto, hasta que punto llegó eso, porque hasta se habla de que él (supuesto enfermo) había tenido una fiesta y que estuvieron 30, 40 personas o más, entonces, es lógico que, como a todos, estando en medio de todo esto, me den nervios porque no quiero enfermarme ni que mi familia se enferme”, agregó.