Zona de Strikes: Sandy Moreno, ¿el mejor primer bate?

CONTENIDO EXCLUSIVO.

Los números no mienten: usted tiene dinero o no tiene. Inspira respeto o no lo hace. Juega bien o no. Ya lo demás son interpretaciones a menudo cargadas de subjetividad.

Sin embargo, vale la pena admitir que aunque esos números y los títulos son los que hacen a un atleta grandioso, son las imágenes y sentimientos los que lo harán perdurable.

Quizá eso explique una de las preguntas más frecuentes que recibo: ¿Quién fue mejor jugador Sandy Moreno o Eustace Martin? Y yo creo que no hay comparación ahí.

Sandy es absolutamente superior. Y ahora que hice el ejercicio de armar un equipo desde 1970 a la actualidad, a Moreno es a quien más se le cuestiona y yo no me explico porqué.

“Es que el maje caía mal al verlo jugar”, dice un amigo. “Una vez la Selección necesitaba un hit para ganar un partido y yo no quería que lo pegara él para que no fuera el héroe”.

¿Es esa una evaluación objetiva? Claro que no. Así que tenemos que recurrir a los números. Y para decirlo pronto, Sandy ha sido el mejor primer bate que ha pasado por los torneos nacionales.

Hay un concepto llamado “velocidad en juego” y tiene que ver con el uso inteligente de la velocidad. No se trata de quién es más rápido, sino de qué hacés con la velocidad.

Sandy fue un bateador de .305 en su carrera de 18 años, average mejor que el de Cayetano García (.292), Julio Cuarezma (.279) y Álvaro Muñoz (.290), entre otros.

Lo estamos comparando con primeros bates de buen nivel porque Martin, aún con lo excitante que era verlo correr, no compite en este grupo. Bateó .262 y robó 47 bases en su carrera.

Sandy bateó .305, robó 454 bases, que es un récord nacional. El que le sigue (Arnoldo Muñoz) logró 247. Y Cayetano quedó con 192 en su carrera, Álvaro con 71 y Julito Cuarezma con 67.

Ahora, lo que define a un buen primer bate es su porcentaje sobre las bases. Sandy tuvo .386, en tanto, Cayetano .382, Muñoz 372 y Cuarezman .339. Estos cuatro fueron seleccionados.

Moreno fue 13 veces líder en bases robadas durante un lapso de 15 años. Nadie logró un dominio de esa magnitud en ningún otro renglón. De 1990 a 1999, nadie se le metió ahí.

Edgard López le paró la racha de 10 años seguidos siendo líder en bases robadas en el 2000, pero Sandy volvió en 2001 y 2002. Edgard se le metió en 2003 y Sandy regresó en el 2004.

Bateó 11 veces sobre .300. En una carrera de 18 años, eso es ser consistente. Cayetano lo hizo cuatro veces (ganó un título de bateo en en 1980 con .367), Álvaro nueve y Cuarezma tres.

Moreno sumó 1,315 hits, Cayetano 945, Muñoz 1,285 y Cuarezma 494. Tiene el récord de 59 robos en 1990, nueve veces anotó 60 o más carreras y siete veces acumuló 30 o más robos.

Cayetano no tuvo un solo año de 30 robos, aunque en tres ocasiones superó los 20. Un estupendo jugador Cayetano, tremendo defensor y persona muy sencilla además.

Ah, y Sandy estuvo 14 años en la Selección, de 1988 al 2001. Nada mal. Y solo un detalle, a los cubanos les bateó .315 en su carrera. No sé qué más se le podía pedir.

Lo que pasa es que Sandy parecía empeñado en hacer sentir mal a sus rivales, se burlaba en su cara y los aficionados no le perdonan eso, pero decir que no fue bueno, es infundado.

Edgard Rodríguez en Twitter: @EdgardR