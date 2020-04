«Preservar la vida, es una lucha de cada segundo», dice periodista nica que sobrevive al coronavirus

Nada impactó más a Leonardo Coca Palacios que la mirada de médicos y enfermeras que atienden a los pacientes con Covid-19. «Ellos le tienen miedo al contagio. Todos los días lidian con la muerte», agrega. Los recuerda como hombres y mujeres metidos en trajes como espaciales que antes solo había visto en las películas.

Coca Palacios, un periodista nicaragüense que vive en el exterior se una a una lista de personas que le han contado a este diario sus días difíciles contra un virus que ha matado a miles en el mundo entero y nos hace vivir un pánico inusitado a cada hora.

De alta ya en su casa y viviendo bajo estrictas recomendaciones para no recaer, Coca Palacios dice que en estos momentos, ahí donde está él ahora y en un hospital donde antes estuvo conectado a máquinas de sobrevivencia, «nada es más importante que preservar la vida». «Es una lucha de cada segundo», dice.

«El Covid-19 se topó con un hijo de Dios. Este intruso invadió mi cuerpo la semana pasada, pero mi espíritu guerrero me permitirá sobrevivir», escribió el periodista en su red social el 25 de marzo pasado. De inmediato, 136 de sus amistades le desearon mejoría y sus muestras de pesar por estar en grave peligro. Entonces, Coca Palacios cumplía más de cinco días de aislamiento en un hospital de Washington, tras el diagnóstico que nadie quiere oír en estos días de pandemia: «positivo para Covid-19». En esta entrevista con LA PRENSA, cuenta parte de su historia de sobrevivencia.

Lea también: El nicaragüense que batalla desde hace 13 días contra el Covid-19 en España

¿Cómo descubrís el contagio?

«Fue antes del 18 de marzo. Empecé a experimentar tos y flujo nasal. Inicialmente, asumí que era un resfrío común debido al frío intenso que hace en estas latitudes. Sin embargo, al medio día del 19 de marzo, me alarmé porque tenía fiebre superior a los 40 grados y un intenso dolor de cabeza. Con cuatro síntomas, ya era más que sospechoso y me enviaron a hacerme la prueba».

¿Cuándo te diagnostican? ¿Cómo fue ese momento?

«El 21 de marzo recibí la noticia oficialmente, fue inesperado: ¡Positivo para Covid-19! Claro que era grave. No se si pensé algo realmente. Ese día ya experimentaba más síntomas: me dolía el pecho, padecía también dolores musculares, diarrea y vómitos. De inmediato me aislaron. La orden médica fue aislamiento, reposo absoluto, hidratación abundante y medicación para disminuir algunos síntomas.

¿De qué medicinas hablamos?

«Recuerdo un gramo de acetaminofén cada ocho horas para la fiebre y el dolor de cabeza, 30 ml de antitusivo y cuatro puff de aerosol oral cada cuatro horas para mantener mi sistema respiratorio funcionando apropiadamente.

¿Cómo describís ese aislamiento al que te mandaron?

«Es triste y aburrido. Había que lidiar con dificultades respiratorias, fiebres, vómitos, diarrea y dolores de cabeza y cuerpo. Un equipo médico me estuvo monitoreando diariamente y miraban mejoría en mi estado de salud. Recuerdo que me decían que si seguía así, pronto me iría de alta».

¿Sentiste pánico? A miles se les ha ido la vida luchando por respirar…

«Claro. Pero allá, en ese hospital, nada es más importante que preservar la vida».

Lea también:Nicaragua sin revelar número total de pruebas de Covid-19

¿Cómo te infectaste?

«No lo sé. El virus anda en el ambiente y es de fácil transmisión, cualquiera en cualquier lugar puede contagiarse. Por eso la Organización Mundial de la Salud, ha sugerido el distanciamiento social como una forma de disminuir la cadena de contagio».

¿Creés que has vencido al virus o falta?¿Que te dicen los médicos?

«Estoy a mitad del ciclo viral conocido hasta la fecha, pero estoy en riesgo de reinfección, así que el peligro no ha pasado. Sin embargo, confío en que Dios es más poderoso que el mal y con la fuerza divina venceré».

De ese tiempo aislado y conectado a máquinas, ¿Qué recuerdos son constantes?…difíciles de olvidar por decirlo de alguna manera.

«Estando en el cuarto de confinamiento del hospital, rodeado de médicos y enfermeras con trajes amarillos herméticos de los pies a la cabeza, me acordé de una película que miré hace algunos años, se llama Epidemia, la estrenaron el 10 de marzo de 1995 y la protagoniza Morgan Freeman, Dustin Hoffman, Patrick Dempsey y Renee Ruso; en aquel momento, me impactó tanto que empecé a tener sueños recurrentes con las escenas de confinamiento por virus y me despertaba sudando y asustado. Ahora me parece increíble que mis pesadillas de antaño… se volvieron realidad 25 años después.

Pero los peores, los difíciles momentos fueron entre los días 5 y 8, pues experimenté simultáneamente siete síntomas, sentía que se me iba el alma por todos lados y sólo pensaba en poner mis cuentas al día con Dios y con todos los seres queridos».

¿Hubo algo que te haya impresionado sobremanera durante el aislamiento?

Si… al personal que me atendió en el hospital sólo podía verle los ojos y descubrí que ellas y ellos están horrorizados y tienen mucho miedo de contagiarse. Nadie mejor que ellos conocen las consecuencias de esta pandemia».

Lea también: Director ejecutivo de la OMS: Centroamérica está «al principio de la epidemia»

¿Temen morir?

«Ellos, enfermeras y médicos están lidiando con la muerte, están viendo morir diario a las personas contagiadas».

Y ¿Vos tuviste miedo a morir?

«Claro. El Covid-19 mata».

Alguien que ha vivido esto en la cama de un hospital, ¿Qué recomendación tiene para quienes nos leen?

«No salgan de sus casas. Las vidas de los seres humanos penden de un hilo con el Covid-19, esto no es juego, no es cosa de niños, eviten el contagio lo más que puedan».