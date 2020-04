Custodios del Sistema Penitenciario de Nicaragua amenazan con castigar a reos que tengan mascarillas y alcohol gel en sus celdas

Familiares de privados de libertad denunciaron que custodias del Sistema Penitenciario Nacional Jorge Navarro los amenazaron con golpear y castigar a sus reos si les encontraban mascarillas, alcohol gel y cloro en sus celdas, ya que estaban prohibidas su entrada. Ante la amenaza de contagio con el Covid-19 en Nicaragua, las madres llevaban enseres de limpieza y protección a sus hijos, pero estos no pueden ser entregados.

Según las denuncias de los familiares, este miércoles 1 de abril que tocaba entrega de paquetería, llevaron mascarillas alcohol en gel y cloro para que sus hijos desinfectaran las celdas y de esta forma disminuir las posibilidades de contagio ante el nuevo coronavirus, pero los custodios prohibieron la entrega y amenazaron con golpear a los reos.

«Nos dijeron que si les encontraban mascarillas, cloro y gel los golpearían y los cambiarían de celdas, como castigo. Eso es ser inhumano. Los reos no están protegiéndose en nada, solo lavan la celda con detergente y no hay medidas de protección ante el coronavirus para ellos», dijo una de las familiares amenazadas que prefiere no dar nombre para que no castiguen a su hijo.

«Todas nos tuvimos que traer de regreso los enseres de limpieza, solo jabón te permiten», agregó otra.

Brote de Topa en penal de Matagalpa

La misma situación se repite en todos los penales del país, entre ellos el de Matagalpa donde familiares afirman que hay un brote de parotiditis conocido comúnmente como Topa, que es una infección viral contagiosa , aguda y generalizada, cuya característica es la inflamación de una o ambas glándulas parótidas, que se localizan delante de las orejas.

«Fue hace un mes. Habían como 85 contagiados, ahora solo están con las secuelas. Unos tienen los testículos inflamados, otros andan renqueando y tienen dolor de cabeza. Dicen que solo la combatieron con acetaminofen», dijo otro familiar consultado.

El virus causante de la topa se transmite a través de gotitas de saliva que se expulsan al toser, estornudar y hablar, entrando en la persona sana en boca y nariz y pasando después a la sangre. Los síntomas son fiebre, malestar, dolores musculares y falta de apetito. Al día siguiente aparece inflamación de las parótidas y duelen. El dolor se extiende a oídos y hay dificultades para comer, tragar o hablar, según explicación médica.

Plaga de ácaros

Los familiares también denunciaron que hay una plaga de ácaros o piojos en las celdas que los está dejando sin dormir y sin sangre. «Dicen que hay hasta 85 reos en una celda mediana y tienen que dormir casi uno encima de otro en el suelo, pero se ha desatado una plaga de ejenes que les chupan la sangre, y prefieren pasar sentados la noche», dijo la denunciante.

Las medidas que están tomando ante el Covid-19 es que les ponen una pana de agua a los familiares para que se laven las mano, no les permiten que entren con guantes, y les toman la temperatura.