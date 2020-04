El Ejército de Nicaragua negó la información que circula en la redes sociales, señalando a esta institución de estar vinculada con el cartel de los Soles que opera en Venezuela y con una pista en la Costa Caribe de Nicaragua donde supuestamente habrían aterrizado aviones con droga.

«En Nicaragua no hay carteles, no hay presencia de maras y pandillas, no hay pistas clandestinas. No somos un país bodega de drogas, como lamentablemente otros países de la región centroamericana afrontan esa realidad. Más bien somos un eje articulador de la lucha contra el narcotráfico en la región. Finalmente quiero decirle que la información divulgada en las redes es totalmente falsa como es totalmente falsa la existencia de esa pista clandestina en el Caribe Norte», manifestó en respuesta a una consulta de LA PRENSA, el vocero del Ejército de Nicaragua, coronel Álvaro Rivas.

La información divulgada en las redes sociales detalla que hay una pista ubicada en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN) de Nicaragua, «por el sector de Alamikamba, al otro lado del río Prinzapolka, en un lugar que señalan como Makantaka» donde supuestamente «aterrizan aeronaves cargadas de droga que cuentan con protección del Ejército».

El origen de la información propagada en redes sociales en contra de los militares nicaragüenses fueron supuestos reportes sobre el testimonio del general en retiro venezolano Clíver Alcalá Cordones, quien se entregó el pasado viernes 27 de marzo a Estados Unidos, un día después que se diera a conocer la acusación que también lo involucra a él con el cartel de los Soles.

Cártel de los Soles

Esta información intenta relacionar al Ejército con cartel de los Soles, que es la organización narcoterrorista mencionada en la acusación de Estados Unidos contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y 14 personas entre funcionarios de su administración, exmilitares y jefes de las FARC.

El vocero de la institución castrense observó que la persona que hace esa publicación, es «muy activa en las redes sociales y generadora de noticias falsas».

«No es la primera vez, que esta persona bajo ese nombre hace publicaciones calumniosas y falsas sobre la institución, lo que es atribuible a alguien de poca credibilidad y que puede estar afectada por un problema de distorsión de la realidad», añadió el coronel Rivas.

El mal de las noticias falsas

El vocero del Ejército expresó que las noticias falsas son un mal que los aqueja en estos tiempos y que, «por lo general, parten de personas mal intencionadas, que sienten con sus actos la satisfacción y el gozo enfermizo de disfrutar al difundir mentiras y odio, pareciera fuera una especie de enfermedad, que, como otras, son adictivas y difíciles de superar».

Destacó que hay suficiente evidencia de parte de entidades y agencias internacionales estadounidenses y del hemisferio, que reconocen el éxito del Ejército de Nicaragua «en la estrategia en la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado, el terrorismo, la migración irregular y actualmente frenando y contribuyendo en pasos legales e ilegales en el control del Covid-19».

«Estas mismas agencias han expuesto, que producto de nuestras operaciones y el muro de contención creado contra el narcotráfico, las trazas aéreas, navales y rutas de trasiego de droga han establecido una especie de by pass, alejándose de nuestras costas y espacio aéreo, incidiendo con mayor impacto en países del sur y triángulo norte de la región centroamericana», agregó Rivas.