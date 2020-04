Esta es la millonaria donación de Oprah Winfrey para las personas afectadas por Covid-19

La actriz y presentadora de televisión, Oprah Winfrey, se suma a la lista de famosos que hacen importantes donativos económicos para hacer frente a la pandemia del Covid-19, misma que ya supera al millón de personas afectadas en el mundo.

Oprah dio a conocer mediante un video en su cuenta oficial de Instagram, que donará 10 millones de dólares en apoyo a las personas que luchan durante y contra el nuevo coronavirus. Agregó que de ese dinero un millón será destinado para alimentar a los estadounidenses que padecen inseguridad alimentaria.

Para lograr este último punto el dinero se destinará al Fondo de Alimentos de Estados Unidos, una iniciativa cofundada por Leonardo DiCaprio y Laurene Powell Jobs, que tiene como objetivo proporcionar comidas a las comunidades afectadas por el virus, y también cuenta con el respaldo de Apple y la Fundación Ford.

“Me llamó la atención el trabajo que están haciendo estas organizaciones y, aunque la prioridad de todos en este momento es permanecer más seguros en casa, sé que muchos de nosotros estamos buscando formas de ayudar. Creo que el Fondo de Alimentos de Estados Unidos será una forma poderosa de marcar la diferencia para nuestros vecinos necesitados”, señaló Oprah Winfrey en su red social.

Por su parte DiCaprio dijo en su cuenta oficial de Twitter que «ante esta crisis, organizaciones como World Central Kitchen (fundada y liderada por el chef español José Andrés) y Feeding America nos han inspirado a todos con su firme compromiso para alimentar a las personas más vulnerables”.

In the face of this crisis, orgs like @WCKitchen & @FeedingAmerica have inspired us all with their unwavering commitment to feed the most vulnerable people in need. Today, we launched #AmericasFoodFund to support @FeedingAmerica & @WCKitchen‘s efforts: https://t.co/L7jgB3GUC3 pic.twitter.com/zhV4MawCVj

