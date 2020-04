Estados Unidos reportó 1,169 muertos en un día; El Salvador confirmó cinco casos más en el país; primer ministro británico prolongará su cuarentena porque aún tiene síntomas.

Este es un minuto a minuto de las noticias más importantes sobre el avance a nivel mundial de la pandemia del nuevo coronavirus.

Ecuador restringirá circulación de vehículos particulares a un día por semana. Actualmente los vehículos pueden circular dos veces por semana, de acuerdo al último número de la placa del automotor, pero desde la próxima, anunció la ministra de Gobierno, María Paula Romo, lo podrán hacer sólo un día.

Perú destinará 8,700 millones a empresas sin liquidez. El Gobierno de Perú puso este viernes en marcha un plan de 30,000 millones de soles (unos 8,700 millones de dólares) para avalar créditos bancarios a empresas que se encuentren sin liquidez por la inactividad económica debida a la cuarentena general y obligatoria que acata el país desde mitad de marzo por la epidemia del Covid-19.

El presidente de Perú, Martín Vizcarra, anunció en su conferencia de prensa diaria desde Palacio de Gobierno que el decreto legislativo del plan «Reactiva Perú» ya fue aprobado en el Consejo de Ministros y será publicado durante el fin de semana en el diario oficial El Peruano.

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomiendan el uso de mascarillas en las calles.El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes en su conferencia diaria que la nueva recomendación de los CDC es el uso de tapabocas de tela para prevenir el contagio de Covid-19. «Los revestimientos de tela hechos de artículos para el hogar o hechos en casa con materiales comunes a bajo costo se pueden usar como una medida de salud pública voluntaria adicional», aseguran los CDC.

Más casos de Covid-19 en Ecuador. El Colegio de Enfermeras del Guayas, Ecuador, reportaron este viernes 80 nuevos contagios y cinco personas fallecidas. Se prevé de otros 380 contagios

Banco Mundial aprueba 1,900 millones de emergencia ante epidemia. El Banco Mundial anunció este viernes la aprobación de un paquete financiero de emergencia de 1,900 millones de dólares para ayudar a sus países miembros a afrontar los efectos de la pandemia de la enfermedad Covid-19 a través de una ventanilla de desembolsos rápidos.

El país más beneficiado por esta primera remesa de ayuda financiera es India, que recibirá mil millones de dólares, mientras que en Latinoamérica y el Caribe las naciones que accederán a esta financiación son Argentina, con 35 millones de dólares, así como Ecuador, Haití y Paraguay, cada uno de ellos con 20 millones.

Papa Francisco: «Podemos preparar un tiempo mejor». El papa Francisco se dirigió hoy a los afectados por la pandemia del coronavirus y dijo que en estos días de confinamiento y «sufrimiento» se puede «preparar un tiempo mejor», con «gestos de ternura» hacia quienes más sufren.

«Juntos, en el amor y en la paciencia, podemos preparar estos días un tiempo mejor. Os agradezco haberme permitido entrar en vuestras casas. Tened un gesto de ternura hacia quienes sufren, los niños o los ancianos», instó en un vídeomensaje difundido por la Santa Sede.

Francia: 588 muertos en 24 horas en hospitales. Francia registró 588 muertos por coronavirus en las últimas 24 horas en hospitales, un récord desde el inicio de la epidemia, que lleva el balance a 5.091, según cifras oficiales comunicadas el viernes. A ellos se suman 1.416 ancianos que fallecieron en geriátricos desde el inicio de la epidemia, lo que eleva la cifra final de víctimas a 6.507.

Hollywood dona 6 millones para los trabajadores del cine. La Academia de Hollywood, la institución que cada año organiza los Óscar, anunció este viernes que donará 6 millones de dólares para ayudar a los trabajadores de la industria del cine, que ha bajado la persiana por completo debido a la pandemia del coronavirus.

«El cierre de producciones, negocios y cines ha tenido consecuencias devastadoras», reconoce. «La Academia tiene un largo historial de apoyar a sus compañeros, particularmente durante las circunstancias más duras», aseguró hoy en un comunicado el presidente de esta organización, David Rubin.

Erdogan anuncia confinamiento para los menores de 20 años. El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, anunció hoy el confinamiento obligatorio para los menores de 20 años a partir de la medianoche, para luchar contra la propagación del coronavirus, que se acelera en el país.

Los vehículos, por otro lado, no podrán entrar ni salir de 31 ciudades, entre ellas Estambul y Ankara, durante 15 días, anunció el mandatario en un discurso a la nación. Los mayores de 65 años y los enfermos crónicos ya eran objeto de un confinamiento obligatorio.

Nueva York supera los 100,000 casos y confiscará respiradores. El estado de Nueva York registró este viernes 102,863 casos positivos de coronavirus, 10,482 más que ayer, y 2,935 fallecidos, reportando el mayor aumento de muertes de un día para otro hasta la fecha (562), así como de hospitalizaciones, por lo que su gobernador, Andrew Cuomo, ordenó confiscar respiradores a los centros privados.

«Los respiradores siguen siendo un problema; no hay suficientes y punto. Casi toda la gente que va al hospital es por coronavirus y el número de pacientes sin COVID-19 ha caído porque no tenemos la misma tasa de criminalidad ni de accidentes. Muchos van directo a las unidades de cuidados intensivos (UCI) y necesitan respiradores o el proceso se para», reivindicó Cuomo en su rueda de prensa diaria para dar los últimos datos sobre la crisis, en la que «la curva sigue yendo hacia arrib

FMI y OMS: estamos ante «una crisis nunca antes vista en la historia». «Tenemos una reserva para emergencias de un billón de dólares y estamos decididos a usar toda la que haga falta para proteger de las cicatrices que causará esta crisis», destacó directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, en una rueda de prensa junto al director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

La economista búlgara subrayó que el mundo se enfrenta a «una crisis nunca antes vista en la historia» y anunció que más de 90 países ya han pedido ayuda financiera al organismo. «La OMS está aquí para proteger la salud de la gente, el FMI para proteger el estado de la economía mundial, ambas cosas están siendo asediadas y sólo unidos podemos conseguirlo», señaló.

Trump y Macron piden más cooperación. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su par francés, Emmanuel Macron, expresaron el viernes su voluntad de celebrar una reunión de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad para aumentar la cooperación en la organización en la lucha contra el coronavirus.

El presidente estadounidense y su homólogo francés hablaron de la «organización próxima de una reunión» entre Estados Unidos, China, Rusia, Reino Unido y Francia para «vencer la pandemia», según un comunicado de la Casa Blanca.

Cepal pronostica «profunda recesión» en América Latina. «Estamos ante el principio de una profunda recesión. Estamos ante la caída del crecimiento más fuerte que ha tenido a región», dijo Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, un organismo técnico de las Naciones Unidas con sede en Santiago.

La Comisión calcula una contracción del Producto Interno Bruto regional que alcanzará en 2020 entre 1,8% a 4% por la expansión mundial del coronavirus.

Pedro Sánchez sopesa si pedir prórroga del estado de alarma. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, comunicará mañana si pide al Congreso una nueva prórroga del estado de alarma tras informar a los líderes y portavoces de los partidos de la oposición. Así lo ha avanzado el ministro de Sanidad, Salvador Illa, durante una comparecencia este viernes ante la prensa en el palacio de la Moncloa.

Según ha precisado, el presidente tendrá mañana una reunión con el Comité Científico, a continuación otra con el Comité Técnico de Gestión de la crisis del coronavirus y, posteriormente, hablará con los líderes de los partidos de la oposición. Les comunicará, ha destacado el ministro, «la decisión que tome sobre una eventual prórroga del estado de alarma».

El brote crece en Florida, ya con confinamiento obligatorio. El número de casos confirmados de COVID-19 en Florida (EE.UU.) aumentó a 9,585, de los cuales 163 han resultado hasta ahora fatales, según las últimas cifras del Departamento de Salud del estado, donde por primera vez desde este viernes rige el confinamiento obligatorio en todo el territorio.

Las cifras difundidas este viernes muestran que todos los indicadores del avance de la enfermedad siguen creciendo.

OMS confirma más de un millón de casos en el mundo. Más de un millón de personas se han infectado con el coronavirus desde su aparición el pasado diciembre en China, confirmó hoy la Organización Mundial de la Salud (OMS). La cifra ya fue alcanzada ayer por el recuento que hace la Universidad John Hopkins.

«Más de un millón de casos han sido reportadas a la OMS y más de 50.000 muertes», dijo el director general de la organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una rueda de prensa virtual.

Merkel descarta levantar las medidas todavía en el país. «El gobierno y yo personalmente estamos pensando sobre cómo podemos simultáneamente conseguir dos cosas: asegurar la protección de la salud para todos y también empezar un proceso para que la vida pública vuelva a la normalidad paso a paso», dijo la canciller alemana Angela Merkel en su alocución semanal.

Los últimos datos oficiales en Alemania, que muestran una desaceleración de la propagación del nuevo coronavirus, dan «un poco de esperanza», añadió Merkel, pero todavía es prematuro suavizar las restricciones.

Más de 40,000 muertos en Europa. Con un total de 40,768 muertos y 574,525 casos, según el recuento por AFP. Europa es el continente más duramente afectado por la pandemia de la COVID-19.

Israel despliega al ejército contra el coronavirus. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dio luz verde el viernes al despliegue de tropas para «asistir» a las autoridades civiles en Bnei Brak, ciudad ultraortodoxa considerada como el foco de la pandemia de COVID-19 en Israel.

Israel ha registrado oficialmente 36 muertes por el nuevo coronavirus y más de 7.000 casos confirmados, de los cuales, según los medios de comunicación locales, la mitad corresponden a judíos ultraortodoxos, que representan alrededor del 10% de la población del país.

La negativa de muchos ultraortodoxos a acatar las medidas de confinamiento y distanciamiento social de las autoridades obligó a la policía a realizar patrullas especiales en barrios religiosos y a las autoridades a limitar el acceso a Bnei Brak.

Cierra el Congreso de Paraguay tras el positivo de una senadora. La confirmación de que una senadora paraguaya que viajó a Perú dio positivo a la prueba del nuevo coronavirus, llevó al cierre del Congreso de su país para prevenir el contagio entre los legisladores, anunció este viernes en Asunción el presidente de la cámara alta.

«Como Presidente de Senadores quiero informar a la ciudadanía que lamentablemente tenemos la confirmación de un caso de Covid-19 en nuestra institución», precisó en su cuenta de Twitter, el titular de la cámara, Blas Llano.



Heineken frena distribución en México. La cervecera holandesa-mexicana Heineken Cuauhtémoc Moctezuma anunció este viernes que suspenderá sus operaciones de distribución y ejecutará un plan para reducir operaciones al mínimo en sus siete plantas en México frente a la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus.

«Estamos ejecutando un plan para reducir nuestras operaciones (…) salvaguardando el cuidado al medio ambiente y con el único objeto de evitar efectos irreversibles que pudieran imposibilitar la reactivación de nuestra actividad económica», dijo la empresa en un comunicado.

El anuncio de la firma se da luego de que la cervecera mexicana Grupo Modelo, fabricante de la conocida internacionalmente cerveza Corona, informó el jueves que suspenderá la producción y comercialización de su cerveza ante la emergencia por la pandemia.

Guterres: lo peor «está por llegar» para los países en guerra. En los países en conflicto, «lo peor está por llegar» en la crisis del coronavirus, avisó este viernes el secretario general de la ONU, Antonio Guterres.

«Hay una oportunidad para la paz, pero aún está lejos. La necesidad es urgente. La tormenta de la COVID-19 llega ahora a todos los escenarios de conflicto», dijo el diplomático al presentar un informe sobre los avances logrados desde el 23 de marzo, cuando pidió altos el fuego en los países en guerra.

China inyectará 5,000 millones de liquidez a los bancos. El banco central chino (BPC) anunció el viernes que recortará el monto de reservas obligatorio de algunos bancos para inyectar unos 400,000 millones de yuanes (56,300 millones de dólares) en liquidez y frenar así el impacto del coronavirus en las empresas.

El coeficiente de reservas (RRR) para los bancos medianos y pequeños quedará así reducido en 100 puntos básicos en dos fases, el 15 de abril y el 15 de mayo, dijo el BPC en un comunicado

General Electric suspende temporalmente a la mitad de su plantilla de aviación. El conglomerado industrial General Electric (GE) despedirá durante cuatro semanas a la mitad de los empleados de sus fábricas de motores para aviones en Estados Unidos debido a la creciente presión sobre la industria de la aviación provocada por la pandemia de coronavirus, según informó Efe-DowJones.

La decisión, que afecta a miles de trabajadores aunque no se ha concretado el número, se conoció este jueves, 10 días después de que la división dijera que despediría a cerca del 10 % de su plantilla en EE.UU., o unos 2.500 empleados, en uno de los primeros grandes recortes de personal de un gran fabricante del país.

La UEFA ve «precipitado» cancelar las ligas europeas. A pesar de la incertidumbre ligada a la pandemia de coronavirus, la instancia europea del fútbol pone sobre aviso a las ligas tentadas de interrumpir definitivamente sus campeonatos, con una amenaza velada a los belgas, primeros en dar un paso en ese sentido.

«Creemos que toda decisión de abandonar las competiciones domésticas en este momento es prematura y no justificada». Es la opinión de Aleksander Ceferin, el presidente de la UEFA, de su homólogo de la Asociación Europea de Clubes (ECA), Andrea Agnelli, y del de la Asociación de ligas europeas (EL), Lars-Christer Olsson, en un correo enviado ayer a las federaciones filtrado hoy a la prensa.

Unión Europea suspende los aranceles a la importación de material médico. La Comisión Europea anunció este viernes la supresión (durante seis meses prorrogables con una entrada en vigor retrospectiva desde el 30 de enero) del cobro de aranceles y del IVA a las importaciones de material médico para apoyar la lucha contra la pandemia del nuevo coronavirus.

«Los hospitales, médicos y enfermeras necesitan equipo médico de calidad y debe seguir siendo asequible», defendió la titular de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en las redes sociales. «Para dar un ejemplo, en Italia, se cobra un derecho de aduana del 12% y un IVA del 22% a algunas mascarillas o prendas de protección que importamos de países como China», explicó.

Brasil admite que su primera muerte por fue en enero. El Ministerio de Salud de Brasil rectificó sus estadísticas y admitió que la primera muerte ocurrió en la última semana de enero, cuando hasta ahora aseguraba que el primer fallecimiento fue el 17 de marzo y que el primer contagio fue el 26 de febrero.

Una «investigación retrospectiva» de los casos y muertes por complicaciones respiratorias determinó que una mujer de 75 años, residente en el estado de Minas Gerais (sudeste), murió el 23 de enero, según anunció el secretario de Vigilancia en Salud, Wánderson Oliveira.

Futbolistas ingleses se resisten a ver reducidos sus salarios. En Alemania, España o Italia los sacrificios salariales de los futbolistas se multiplican en respuesta a la crisis del coronavirus, pero sus homólogos de la Premier League se mantienen firmes en su negativa a emularlos, una resistencia muy impopular que ha llegado hasta la política.

«Moralmente inaceptable». El diputado conservador Julian Knight, presidente de la comisión parlamentaria encargada de los deportes en la Cámara de los Comunes, no se anduvo con rodeos para expresar un sentimiento creciente en Inglaterra.

269 casos en Cuba. El gobierno cubano informó que se han registrado 36 nuevos casos. Así mismo reportó la recuperación de 15 personas.

Gustavo Porras: Más de 16 mil nicaragüenses han entrado al país. El presidente sin facultades administrativas en la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, aseguró que el Ministerio de Salud (Minsa) le están dando seguimiento a más de 16 mil nicaragüenses que han llegado al país de países donde hay «transmisión activa», y supuestamente, los visitan diariamente.

Presidente de Rusia asegura que el país está dispuesto a cooperar para recortar la producción de petróleo, según informó la agencia de noticias AFP.

Google publica datos de ubicación para mostrar si los confinamientos por coronavirus se aplican. El gigante tecnológico comenzó a publicar reportes sobre datos de localización de sus usuarios en todo el mundo para ayudar a los poderes públicos a evaluar la eficacia de las medidas de distanciamiento social contra la COVID-19.

Estos datos, descargables en una web accesible para 131 países, revelarán las «tendencias generales de los movimientos en el tiempo y por zona geográfica, en diferentes categorías de sitios, como lugares de ocio, comercios de alimentación, farmacias, parques, estaciones de transportes en común, centros de trabajo y residencias», según un artículo publicado en un blog de la compañía.

Director general de la OMS asegura que el Covid-19 ha expuesto las deficiencias de los sistemas de salud. El doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus aseguró este viernes que el nuevo coronavirus ha expuesto además la falta de preparación y carencias de las cadenas de suministro y otros sistemas esenciales.

«Debemos preparar nuestros sistemas de salud para enfrentarse a un elevado número de casos, manteniendo al mismo tiempo los servicios de salud esenciales. Sabemos que si los sistemas de salud se ven desbordados, la mortalidad de enfermedades prevenibles por vacunación y otras afecciones tratables aumentará drásticamente».

Italia registra 766 nuevas muertes en las últimas 24 horas. La autoridad sanitaria aseguró que la cifra de decesos se sitúa en 14,681.

Los fallecimientos en Italia asociados al coronavirus alcanzaron hoy los 14.681, tras registrarse 766 más en las últimas 24 horas, una cifra algo superior a los 760 de ayer.

El número de casos positivos desde que se detectó el virus en Italia el 20 de febrero es de 119.827, según los datos ofrecidos en la habitual conferencia de prensa del jefe de Protección Civil, Angelo Borrelli. De ellos, 19.758 ya se han curado (unos 1.500 el último día) y en la actualidad hay 85.388 casos positivos.

Merkel culmina su cuarentena. La canciller alemana Angela Merkel terminó este viernes su cuarentena de 14 días en su domicilio de Berlín y continuó su trabajo en la cancillería, después de dar negativo en tres ocasiones al nuevo coronavirus.

«La canciller vuelve hoy (viernes) a su lugar de trabajo», pero sigue dirigiendo el país por videoconferencia, declaró el portavoz del gobierno Steffen Seibert en rueda de prensa.

Oprah Winfrey hace millonaria donación a las personas contagiadas. Oprah dio a conocer mediante un video en su cuenta oficial de Instagram, que donará 10 millones de dólares en apoyo a las personas que luchan durante y contra el nuevo coronavirus.

Presos salvadoreños fabrican alcohol gel para cuerpos de seguridad. Según el Director General de Centros Penales, Osiris Luna, este trabajo es parte del proceso de rehabilitación de los internos, quienes buscan prepararse para su reingreso a la sociedad. Más detalles en esta nota.

Guatemala reporta 50 casos de Covid-19. Las autoridades sanitarias habrían confirmado tres casos nuevos del nuevo coronavirus, informó Prensa Libre.

El medio de comunicación citó al ministro de Salud, Hugo Monroy, quien aseguró que sostendrán una reunión con representantes de los hospitales privados para evaluar la crisis.

“Nuestras estimaciones era de no sobrepasar los 65 casos para esta semana”, reveló el funcionario. Además agregó que cuando el número de casos sobrepase la capacidad, pasarán a masificar las pruebas, mientras tanto no lo observa necesario.

Fabricante de cerveza Corona frena producción. La cervecera mexicana Grupo Modelo dijo que suspenderá sus operaciones de producción y comercialización de cerveza a partir del 5 de abril, ante la emergencia sanitaria en el país por la epidemia de coronavirus.

La compañía, fabricante de la popular cerveza Corona, dijo que la medida busca cumplir la disposición del gobierno mexicano del 31 de marzo, que ordena la suspensión de actividades no esenciales en el país hasta el 30 de abril para mitigar la expansión del virus. Grupo Modelo dijo que si el gobierno confirma a la cerveza como un producto agroindustrial, la compañía está lista para ejecutar un plan con el 75% de su personal en labores vía remota para garantizar el abasto de cerveza.

Corea del Sur supera los 10,000 contagiados. Corea del Sur reportó 86 nuevos casos de coronavirus y superó los 10,000 contagiados, aunque el sistema desplegado por el país asiático para controlar la propagación del patógeno ha permitido que casi el 60% de los infectados se hayan curado.

Corea del Sur suma 10,062 infecciones en total, de las cuales 3,867 son casos activos, según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades Infecciosas de Corea (KCDC).

También se reportaron cinco nuevas muertes a causa del virus, con lo que los fallecimientos en este país asiático llegan a 174.

Tailandia impone toque de queda nocturno nacional. La medida entra en vigencia este viernes en todo el país entre las 10 de la noche y las 4 de la madrugada. Incumplir la orden, que excluye a trabajadores catalogados de primera necesidad, puede ser castigado con hasta dos años de cárcel, una multa de hasta 1,120 euros o incluso ambas.

La medida sigue a otras decretadas de manera escalonada por las autoridades tailandesas como el cierre de centros comerciales, cines, restaurantes, bares y la cancelación de eventos multitudinarios.

Alemania supera las 1,00 víctimas mortales. La cifra de muertos por el coronavirus ascendió hasta 1,017 en Alemania, luego de reportarse 145 decesos en las últimas 24 horas, mientras que el número de contagios, con 6,174 más que hace un día, alcanzó los 79,696, informó el Instituto Robert Koch (RKI), el centro competente en epidemiología en el país.

Alemania supera así en número de contagiados a China, que tiene 82,464, y es ya el cuarto país más afectado del mundo, por detrás de Estados Unidos (245,573), Italia (115,242 ) y España (112,065), según cifras de la Universidad Johns Hopkins, que con un método de recolección distinto, sitúa el número de contagiados en Alemania en 84,794 y el de muertos en 1,107.

Presidente del Parlamento iraní da positivo en coronavirus. El presidente del Parlamento iraní, Alí Lariyaní, está contagiado de coronavirus y se encuentra en cuarentena, al igual que varios miembros de la Cámara y el gobierno del país.

Lariyaní fue sometido a la prueba después de presentar «ciertos síntomas» y tras dar positivo empezó a recibir tratamiento, indicó el Parlamento. Este veterano político ha ocupado el cargo de jefe del poder legislativo durante los últimos 12 años.

Al menos 23 de los 290 diputados han dado positivo en coronavirus. Irán reporta 3,160 fallecidos y más de 50,000 contagiados.

Bélgica dará bono de 1,450 euros a personal médico y farmacéuticos. El personal sanitario y los farmacéuticos recibirán una prima de 1,450 euros por estar en primera línea durante la pandemia del coronavirus, según el diario flamenco De Tijd.

El llamado «bonus COVID-19» se asignará a unas 10,000 personas, lo que elevará la factura a unos 14.5 millones de euros, afirma el diario.

Según una encuesta de la Asociación de Farmacéuticos de Bélgica, las visitas a las farmacias se han doblado desde que comenzó la crisis del coronavirus.

Llegan a Madrid dos aviones con 50 respiradores cedidos por Alemania. Un A400 y un Hércules aterrizaron en la base de Torrejón de Ardoz (Madrid) procedentes de Alemania con materiales para 50 respiradores.

«Especialmente en la crisis por el coronavirus, los europeos nos mantenemos unidos. A los españoles en este duro momento, mucha fuerza», expresó, el Ministerio de Salud alemán en su cuenta de Twitter.

Berlín prevé una distanciamiento social para todo 2020. Las autoridades de la ciudad-estado de Berlín estiman que algunas medidas de distanciamiento social y restricción de contactos se prolongarán todo el año para evitar que la extensión del coronavirus genere un colapso hospitalario.

«Tenemos que lograr reducir la velocidad de los contagios para no sobrecargar el sistema sanitario y llegar a situaciones como las que sufren España e Italia», aconsejó el responsable de Interior del gobierno regional berlinés, Andreas Geisel, en declaraciones a la radio pública RBB.

España registra más de 900 muertes por coronavirus por segundo día consecutivo. España registró 932 nuevas muertes por coronavirus en las últimas 24 horas, lo que sitúa su cifra de fallecimientos en 10,935, según el balance ofrecido por el Ministerio de Sanidad.

Es el segundo día consecutivo que se supera la barrera de los 900 muertos diarios, después de que la víspera se llegara a 950, el récord máximo en 24 horas en este país, segundo del mundo después de Italia en número de fallecidos debido a la pandemia.

Arabia Saudita destina 2,400 millones de dólares para pagar salarios privados. El rey de Arabia Saudita, Salman bin Abdulaziz, aprobó el desembolso de unos 2,400 millones de dólares para pagar parte de los salarios de los empleados del sector privado en el reino ultraconservador y «mitigar los efectos de la COVID-19», informó la agencia estatal SPA.

La orden estipula que el empleador, en vez de practicar despidos, aplique a esta ayuda para pagar hasta el 60 por ciento del sueldo de sus empleados por un periodo de tres meses y con un máximo de unos 2,400 dólares por trabajador.

Chile reporta 3,737 casos. Este jueves se reportaron 333 casos nuevos, reportó el gobierno chileno. Además informa que hay 427 personas recuperadas y 22 personas fallecidas.

«Estamos frente al desafío sanitario más grande de los últimos 100 años (…) y en ese contexto seguimos trabajando y no bajaremos la guardia, y que las medidas que estamos tomando, están teniendo un impacto», aseguró el ministro de Chile, Jaime Mañalich.

Estados Unidos registra la mayor pérdida de empleos desde marzo de 2009. La economía estadounidense perdió 701,000 empleos en marzo y la tasa de desempleo subió hasta el 4.4 por ciento, en plena pandemia de coronavirus, indicó el Departamento de Trabajo.

Se trata de la mayor pérdida de empleos desde marzo de 2009, cuando la crisis financiera hundió las economías mundiales.

Primer ministro británico prolongará su cuarentena. El primer ministro británico Boris Johnson, que dio positivo en las pruebas del coronavirus, anunció que prolongará su cuarentena más allá de los siete días recomendados porque aún tiene síntomas.

«Aunque me siento mejor, tengo síntomas aún. Tengo fiebre y debo continuar en cuarentena», dijo en un video publicado en Twitter en el que pidió a los británicos que no cedan a la tentación y se queden en casa este fin de semana.

Another quick update from me on our campaign against #coronavirus.

You are saving lives by staying at home, so I urge you to stick with it this weekend, even if we do have some fine weather.#StayHomeSaveLives pic.twitter.com/4GHmJhxXQ0

— Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) April 3, 2020